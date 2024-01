Der Silvesterabend war noch jung, als das Tischgespräch auf einmal hitzig wurde. Dabei hatte alles ganz harmlos mit dampfenden Ofenkartoffeln begonnen und der Frage, ob die Kartoffel nicht ohnehin das beste Gemüse überhaupt sei: günstig, nahrhaft, vielseitig. Doch allein die Frage löste Proteste aus. Eine Kartoffel sei kein richtiges Gemüse, wandte die Gegenseite ein und stellte eine mindestens zweifelhafte Definition an: Gemüse sei idealerweise grün, knackig und gesund, so wie Brokkoli oder Spinat. Kartoffeln seien allenfalls der Kategorie "kohlenhydrathaltige Sättigungsbeilage" zuzuordnen wie Nudeln oder Reis - die auch noch besser schmecken würden. Spätestens an dieser Stelle wurde es emotional.