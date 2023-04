Anhaltender Regen hat in Teilen Oberfrankens Flüsse über die Ufer treten lassen. Betroffen seien vor allem die Landkreise Bamberg und Coburg, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) am Montag mit. So wurden etwa in Großheirath bei Coburg einige Felder überflutet. Die Itz hat laut HND im Landkreis Bamberg und Coburg bereits die Meldestufe 3 erreicht. Damit bestehe Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen sich die Niederschläge am Montagnachmittag und -abend in den Süden verlagern. Für Schwaben und Oberbayern sagten die Meteorologen starke Bewölkung und teils Regen und Schnee voraus. Am Dienstag soll es bei Höchstwerten zwischen einem und acht Grad meist trocken bleiben.