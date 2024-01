In Bayern dürfen die Menschen einer Auswertung zufolge öfter per Abstimmung, etwa bei Bürgerentscheiden, über das öffentliche Geschehen mitbestimmen als in anderen Bundesländern. Bundesweit jeder zweite Bürgerentscheid finde in Bayern statt, ergab die Auswertung des Vereins Mehr Demokratie Bayern, die am Dienstag veröffentlicht wurde.