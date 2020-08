Als das Coronavirus längst in Europa wütet, liegt Vasile Stan dicht an dicht mit anderen Rumänen bei der Gurkenernte im bayerischen Mamming. Dann wird er krank. Über fehlende Hygiene, abgenommene Pässe und die Frage, wie ein Corona-Hotspot entsteht.

Von Max Ferstl, Mamming

Vasile Stan will nach Hause, aber er kann nicht weg. Sie haben seinen Ausweis genommen, warum, hat ihm niemand gesagt. Jetzt will er den Lohn haben für die Stunden, in denen er auf dem Bauch lag bis ihm schlecht wurde, und Gurken pflückte. Aber sein Chef lässt sich an diesem Nachmittag nicht blicken. Die Hitze drückt auf den Kopf, und so wartet Stan, Goldkette, die weiße Kappe leicht schräg auf dem Kopf, im Schatten eines Schülerwohnheims in Dingolfing, und raucht.