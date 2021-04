Die Kunstfigur "Maxwell Strauß" hat dem Kabarettisten Helmut Schleich viel Ärger eingebracht: Weil er sich für die Rolle des in Afrika lebenden Strauß-Sohns das Gesicht schwärzte, musste er sich den Vorwurf des Rassismus gefallen lassen. Der BR strich Maxwell aus dem Programm, Intendantin Katja Wildermuth kündigte im Rundfunkrat eine interne Wertediskussion an. Schleich bedauerte in einem Interview mit dem Münchner Merkur, dass "der Diskriminierungsvorwurf stärker gewichtet wurde als die Freiheit der Kunst". Doch was sagen seine Kolleginnen und Kollegen aus der bayerischen Kabarettszene dazu?