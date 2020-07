Von Stephan Handel

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren "Sechs Jahre Mietenstopp" für unzulässig erklärt. In ihrem am Donnerstag verkündeten Urteil schlossen sich die Richter der Rechtsauffassung des bayerischen Innenministeriums an: Dort war das Volksbegehren nicht zugelassen worden, weil das Land nach Meinung des Ministeriums in diesem Bereich keine Befugnis habe, Gesetze zu erlassen. Vertragsrecht, auch das der Mietverträge, sei im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, und das sei Bundesrecht. Die Initiatoren des Volksbegehrens hatten dem entgegengehalten, dass zum Beispiel bei der Mietpreisbremse der Bund Kompetenzen an die Länder abgegeben habe. Das zeige, dass die Rechtslage nicht abschließend und eindeutig geregelt sei.

Das Volksbegehren wurde initiiert von einem Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Mieterbund und Mieterverein sowie anderen Institutionen. Es sah unter anderem vor, dass bei laufenden Mietverträgen sechs Jahre lang keine Mieterhöhungen zulässig sind und dass bei Wiedervermietungen maximal die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt werden darf. Dies sollte in den 162 bayerischen Städten und Gemeinden gelten, die die Staatsregierung zu Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt zählt.

Für das Volksbegehren haben im Winter etwa 52 000 bayerische Bürger unterschrieben, mehr als doppelt so viele wie nötig. Als die Unterschriften im März eingereicht worden waren, prüfte das Innenministerium den Gesetzentwurf und lehnte ihn als nicht gesetzeskonform ab. In diesen Fällen entscheidet letztlich der Verfassungsgerichtshof über die Zulässigkeit eines Volksbegehrens. Mit dem Urteil vom Donnerstag ist es nun vom Tisch.