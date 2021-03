Von Matthias Köpf, Garmisch-Partenkirchen

Sollte jetzt wenigstens das bald vorbei sein? Dass die beiden Kinder, drei und sieben Jahre alt, seit Wochen ihre Großeltern nicht mehr sehen dürfen? Dass das Mädchen der Patentante sehnsüchtige Briefe schreiben muss, die der Mutter nach eigenen Worten fast das Herz zerreißen? "Sprichwörtlich Liebeskummer", nennt Verena Kerber das alles, dabei wären die Lieben doch so nah. Doch Kerber lebt seit elf Jahren auf der anderen Seite der Zugspitze - in Tirol, so nah an der Grenze, "dass ich aufpassen muss beim Spazierengehen, nicht aus Versehen in Bayern zu stehen".