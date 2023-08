Der Regensburger Forscher Michael Sterner hat ausgerechnet, wie die Staatsregierung in der nächsten Legislaturperiode beim Klimaschutz mit einfachen Mitteln und vergleichsweise wenig Geld vorankommen kann - wenn sie es will.

Von Christian Sebald

"Premiumland", "Spitzenreiter", "Vorbild", das sind die Worte, die Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder gebraucht, wenn er über den Klimaschutz in Bayern spricht. Auch was die Ziele anbelangt, ist er sehr ehrgeizig. Bis 2040 - fünf Jahre früher als der Bund - soll der Freistaat klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen im Vergleich zu 1990 je Einwohner um 65 Prozent gesenkt werden. So hat Söder es in das bayerische Klimaschutzgesetz hineinschreiben lassen.