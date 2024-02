Nachdem sich am Mittwochabend rund 300 Menschen zu Protesten gegen eine Veranstaltung der Grünen in Hirschhaid im Landkreis Bamberg versammelt haben, musste diese aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt werden. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Laut BR sollen die Proteste so heftig gewesen sein, dass anwesende Parteimitglieder "extreme Angst" gehabt hätten. Die Demonstranten seien mit 60 Traktoren vor Ort gewesen und störten die Veranstaltung mit Trillerpfeifen und Hupen. Außerdem sollen Menschen laut dem Bericht gegen Fensterscheiben des Veranstaltungsorts geklopft haben. Bei der Veranstaltung handelte es sich um die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Grünen Bamberg-Land.