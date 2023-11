Die Forderung der Staatsregierung nach einer zusätzlichen Stromautobahn von Norddeutschland nach Bayern war offenbar schon überholt, als Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sie am Dienstag öffentlich präsentiert hat. Wie der Netzbetreiber Tennet, der für den größten Teil des Stromnetzes in Bayern zuständig ist, der SZ mitteilte, ist im aktuellen Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom für die Jahre bis 2037 und 2045 eine solche Stromautobahn von Norddeutschland nach Unterfranken vorgesehen. Sie soll demnach als kurzer Ast von einer neuen Stromautobahn nach Baden-Württemberg, die von Anbeginn an in dem Netzentwicklungsplan vorgesehen war, in den Landkreis Main-Spessart abzweigen.