Die Ausrufung des Katastrophenfalls ist weniger spektakulär als der Name vermuten lässt, und kommt so selten nicht vor. Dass dies aber landesweit geschieht, wie nun wegen der Coronavirus-Pandemie, gab es in Bayern noch nie.

Dass in Bayern ein Katastrophenfall ausgerufen wird, so wie es die Staatsregierung nun wegen der Coronavirus-Pandemie getan hat, kommt so selten nicht vor. Zum ersten Mal in der Geschichte des Freistaats geschieht das aber landesweit, wie das Innenministerium wissen lässt. Üblicherweise beschränkt sich die Ausrufung auf einzelne Landkreise, bei Hochwasser-Katastrophen etwa oder auch nach den massiven Schneefällen vor gut einem Jahr, als am Alpenrand und in den Bergen Ehrenamtliche aus weiten Teilen des Landes zusammengezogen wurden, um den Menschen zu helfen.

Denn genau darum geht es, wenn von den Behörden ein Katastrophenfall ausgerufen wird, besser gesagt: festgestellt wird, das ist der offizielle Begriff. So soll die Arbeit der vielen beteiligten Behörden und Hilfsorganisationen koordiniert werden. Dann gibt es zum Beispiel nicht mehr einen Einsatzleiter für die Feuerwehr und einen für die Polizei, sondern dann gibt es einen Einsatzleiter für alle, der von der zuständigen Katastrophenschutzbehörde benannt wird. Das ist - je nach Dimension der Katastrophe - ein Landratsamt, eine der sieben Bezirksregierungen oder das Innenministerium.

Ein zweiter Vorteil: Wird eine Katastrophe festgestellt, ist es leichter, die meist ehrenamtlich Engagierten der Feuerwehren, der Rettungsdienste oder des Technischen Hilfswerks zu rekrutieren. Das Bayerische Katastrophenschutzgesetz regelt in diesem Fall, wie ihnen oder ihren Arbeitgebern Verdienstausfälle erstattet werden. Die Ausrufung des Katastrophenfalls ist also primär eine organisatorische und rechtliche Angelegenheit, sie ist weniger spektakulär als der Name vermuten lässt.

Und was ist nun eine Katastrophe? Auch das ist definiert, im Gesetz steht: "ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden". Das ist sehr weit gefasst. Und weitreichend sind auch die Befugnisse der Behörden, die ihnen in einem solchen Fall übertragen werden. Sie dürfen etwa Katastrophengebiete räumen und den Zutritt verbieten. Sie haben sogar das Recht, jeden Bürger zum Einsatz heranzuziehen - in Form von "Dienst-, Sach- und Werkleistungen". Und sie können anderen Behörden, Kommunen, Hilfsorganisationen und Verbänden Weisungen erteilen, was sie zu tun haben. Denn es gibt in Bayern ja keine feststehende Katastrophenschutz-Einheit oder ähnliches. Diese Arbeit leisten eben viele einzelne Behörden und Organisationen.

Nach Angaben des Innenministeriums stehen im Ernstfall in Bayern mehr als 450 000 Menschen bereit, die helfen könnten. Die allermeisten von ihnen sind Ehrenamtliche. Sie "bilden das Rückgrat der örtlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes", scheibt das Innenministerium. "Ohne sie wäre der Katastrophenschutz in Bayern in seiner derzeitigen Form nicht denkbar." Im Ernstfall aber muss ihre Arbeit koordiniert werden.