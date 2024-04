Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Dass Oster am Osterfest gerne einen Witz erzählt, ist einer kirchlichen Tradition geschuldet. Oft erwecken ja Bischöfe den Eindruck, sie gingen zum Lachen in den Keller. Wie erdrückend der Ernst des Glaubens einst gewesen ist, schilderte der Schauspieler Günter Maria Halmer einmal am Beispiel seiner Oma. "Na Büble, kannst du schon beten?" Das sei ihre erste Frage an ihn gewesen. Spaß am Leben zu haben, war in ihrer Welt nicht vorgesehen, sagte Halmer. "Leben muss wehtun, sonst ist es nicht richtig", so lautete das Credo.

Dass das Lachen vom Teufel komme, war lange Zeit ein Dogma. In Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose" wird das Lachen als ein teuflischer Wind beschrieben, der das Gesicht deformiere, Männer wie Affen aussehen lasse und die Gottesfurcht schwäche. Kein Wunder, dass eine Braut im alten Bayern während der Hochzeit nicht lachen durfte. Lachende Braut - weinende Frau, das war die Perspektive jener Zeit.

Trotzdem hatte sich irgendwann das auch von Bischof Oster praktizierte Osterlachen (risus paschalis) etabliert. Es erlebte ein Auf und ein Ab. Eine Zeit lang wurde die österliche Auferstehung fröhlich gefeiert, bis die Eiferer diese Freude wieder unterdrückten. Nun blüht der Brauch abermals auf, obwohl mancher Pfarrer behauptet, ein Osterwitz sei schwieriger vorzutragen als die Osterpredigt. Wenn die Gläubigen nicht lachen, dann ist das auch für den Prediger nicht lustig. Lachen sie aber lauthals wie die Gemeinde in Passau, dann vollendet sich auf göttliche Weise der alte Spruch: Lach dich krank, dass d' gsund bleibst.