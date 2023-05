Interview von Christian Sebald

Es vergeht inzwischen kaum ein Tag in Bayern ohne neue Bärenspuren. Am Montag ist erneut ein Tier in eine Fotofalle getappt. Diesmal in den Bergwäldern im Landkreis Berchtesgadener Land. Tags zuvor hatte eine Wildkamera in den Bergwäldern im Nachbarlandkreis Traunstein einen Bären aufgenommen. Ein Gespräch mit dem Wildbiologen und Ökologen Wolfgang Schneider über den oder die Zuwanderer.