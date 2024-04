Deutsch und Mathematik als schriftliche Prüfung sind Pflicht im G-8- Abitur , also mussten sich alle 34 000 Jugendlichen der Abschlussklassen an bayerischen Gymnasien am Donnerstagmorgen überlegen, mit welchem Thema sie die kommenden fünf Stunden und 15 Minuten arbeiten wollten oder mussten.

Um eine gewisse Vergleichbarkeit des Abiturs und gemeinsame Bildungsstandards in Deutschland zu erreichen, müssen die Kultusministerien der Bundesländer die Hälfte ihrer Aufgaben aus dem sogenannten Pool auswählen. Deshalb schrieben am Donnerstag in ganz Deutschland die angehenden Abiturienten gleichzeitig ihre Deutsch-Prüfung. Pool-Aufgaben gibt es außerdem für Mathematik, Englisch und Französisch.

Folgende Aufgaben standen in diesem Jahr in diesem Wortlaut in Bayern zur Wahl:

Aufgabe I (Interpretieren eines literarischen Textes)

a) Interpretieren Sie das Gedicht unterwegs im nebel von Jan Wagner! ca. 70 %

b) Zeigen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen vergleichend auf, wie die Wahrnehmungen während einer Autofahrt in Jan Wagners Gedicht unterwegs im nebel und in dem Auszug aus Max Frischs Roman Homo faber gestaltet werden! Berücksichtigen Sie dabei neben inhaltlichen auch ausgewählte sprachliche und formale Aspekte! ca. 30 %

Vorbemerkung: Im Zentrum des Romans steht das Leben des Schweizer Ingenieurs Walter Faber. Im vorliegenden Auszug befindet er sich Mitte der fünfziger Jahre in Begleitung des US-Amerikaners Marcel, den er vor Kurzem kennengelernt und der ihn spontan auf eine Reise nach Guatemala begleitet hat, auf der Rückfahrt nach Mexiko, um von dort an die Ostküste der USA zu fliegen.

Aufgabe II (Interpretieren eines literarischen Textes)

a) Interpretieren Sie den vorliegenden Ausschnitt aus Georg Büchners Drama Leonce und Lena! ca. 70 %

b) Zeigen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen vergleichend auf, wie das Ende einer Beziehung in einem anderen literarischen Werk gestaltet wird! ca. 30 %

Vorbemerkung: Im Mittelpunkt des Lustspiels in drei Akten steht die Verbindung des Prinzen Leonce mit der Prinzessin Lena, die von Leonces Vater arrangiert wurde. Während der Hofstaat auf die Ankunft der Verlobten des Prinzen wartet, trifft sich Leonce mit seiner Geliebten Rosetta. Der folgende Szenenausschnitt zeigt den einzigen Auftritt Rosettas im Stück; Prinzessin Lena tritt erst nach dieser Szene erstmals in Erscheinung. Beim vorliegenden Text handelt es sich um den Anfang der dritten Szene im ersten Akt.

Aufgabe III (Interpretieren eines literarischen Textes)

a) Interpretieren Sie den vorliegenden Anfang von Arthur Schnitzlers Erzählung Ein Abschied! Erläutern Sie dabei insbesondere, auf welche Weise der Text thematisch und durch seine Form des Erzählens Umbrüche in der Literatur um 1900 widerspiegelt! ca. 80 %

b) Zeigen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen vergleichend auf, wie das Abhängigkeitsverhältnis zwischen zwei Figuren in einem anderen literarischen Werk gestaltet wird! ca. 20 %

Aufgabe IV (Analysieren eines pragmatischen Textes)

a) Analysieren Sie den Text von Gustav Seibt! Berücksichtigen Sie dabei den Argumentationsgang, die sprachlich-stilistische Gestaltung sowie die Intentionen des Textes! ca. 70%

b) Setzen Sie sich mit Seibts Position zum Framing als Element öffentlicher Meinungsbildung in den Medien auseinander! ca. 30%

Vorbemerkung: Gustav Seibt (geb. 1959) ist ein deutscher Literaturkritiker, Essayist und Historiker. Der Text "Sire, geben Sie Begriffsfreiheit!" erschien am 23.03.2019 in der Süddeutschen Zeitung.

SZ Plus "Framing" : Die Wissenden und die dämmernde Masse "Herausforderung" statt "Problem", "finanzielle Beteiligung" statt "Zwangsgebühr": Lassen wir uns von Sprachmanövern manipulieren? Von Gustav Seibt

Aufgabe V (materialgestütztes Verfassen eines argumentierenden Textes)

Bearbeiten Sie eine der beiden Varianten!

Variante 1:

Erörtern Sie Chancen und Probleme der Tatsache, dass heutzutage im Internet jede Nutzerin bzw. jeder Nutzer Rezensionen zu literarischen Werken veröffentlichen kann! Berücksichtigen Sie dabei die beigefügten Materialien und beziehen Sie Ihr Wissen und eigene Erfahrungen ein!

Variante 2:

Vor dem Hintergrund der Frankfurter Buchmesse hat ein renommierter Literaturverlag einen Essay-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler zum Thema "Literatur im digitalen Zeitalter" ausgeschrieben. Verfassen Sie dafür einen Essay, der sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass heutzutage im Internet jede Nutzerin bzw. jeder Nutzer Rezensionen zu literarischen Werken veröffentlichen kann!

Nutzen Sie dazu die Materialien M1 bis M6 und beziehen Sie Ihr Wissen und eigene Erfahrungen ein!

(Anm. der Redaktion: Beigefügt sind eine Karikatur von Karsten Schley, die Wikipedia-Definition von "Rezension", ein Interview des NDR mit dem Germanisten Ernst Osterkamp, ein Beitrag des Literaturkritikers Thomas Anz und ein Text der Kritikerin Insa Wilke in der "Zeit" sowie ein Beitrag des NDR-Journalisten Jürgen Deppe.)

Ihr Essay soll etwa 1200 Wörter umfassen. Formulieren Sie eine geeignete Überschrift! Zitate aus den Materialien werden dem Stil eines Essays entsprechend ohne Zeilenangabe nur unter Nennung der Autorin bzw. des Autors und ggf. des Titels angeführt.

Hätten Sie es gewusst?

Die nächsten Abiturprüfungen finden am Freitag, 3. Mai statt. Dann stehen die natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sowie alle Fremdsprachen außer Französisch zur schriftlichen Prüfung an. Mathematik folgt als letzte schriftliche Prüfung am 7. Mai, danach gehen die 34 000 Jugendlichen in die Kolloquien. Ihre Zeugnisse bekommen die bayerischen Abiturienten in diesem Jahr am 28. Juni.

Heikler wird es für jene, die durchs Abitur rasseln. Sie müssen im kommenden Jahr ihre Prüfung an einer Schule des Auffangnetzes nachholen. Denn regulär finden 2025 keine Abiturprüfungen in Bayern statt. In diesem Jahr schreibt der letzte G-8-Jahrgang sein reguläres Abitur, 2026 dann die ersten G-9-Abiturienten.