Die Augsburger "Pimmel-Affäre" nahm ihre Anfänge in Hamburg - durch das Plakat an der Roten Flora im Schanzenviertel mit dem Satz "Andy, Du bist so 1 Pimmel". Dort bezog sich dieser allerdings auf Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD).

(Foto: Bodo Marks/dpa)