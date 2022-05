Von Sebastian Herrmann

Vielleicht war das doch eine grundsätzlich saublöde Idee, sich im Sturm auf das Fahrrad zu setzen. Aber das Zeitbudget ist chronisch knapp, das Freizeit-Guthaben stets im Minus und nun hat sich eben eine Gelegenheit ergeben: Die ganze Familie fährt zu Freunden auf das Land, Übernachtung neben dem Bauernhof und so weiter, ein gemeinsames Wochenende. Funktionswäsche-Vati darf zum Ziel radeln, während die Restfamilie mit dem Auto fährt, es handelt sich, wenn man so will, um sozialverträgliches Radeln im Kernfamilienkontext. Nur das Wetter war wütend und stürmisch, aber mit einem dringenden Wunsch im Genick lässt sich so gut wie alles schönreden. Der Blick auf die Wetter-App und ein prüfender Gang auf die Straße dienten also nur mehr dazu, sich selbst die Erlaubnis zu erteilen.