Von Felix Reek

Nach langen Nachverhandlungen wegen eines Formfehlers treten am 9. November die Änderungen im Bußgeldkatalog in Kraft. Statt Fahrverboten drohen nun vor allem höhere Geldstrafen und Punkte in Flensburg. Besonders hart trifft es Raser; Radfahrer und Fußgänger hingegen werden besser geschützt. Aber führt das wirklich zu einem anderen Verhalten auf der Straße? Verkehrspsychologe Jens Schade lehrt an der TU Dresden und erklärt, warum Strafe allein nicht ausreicht.