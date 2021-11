Was Raser künftig zahlen müssen

Vom 9. November an gilt bei Regelverstößen im Straßenverkehr ein neuer Bußgeldkatalog. "Vor allem Raser und Verkehrsrowdys werden härter bestraft", erklärt ein Sprecher des Auto Club Europa (ACE). So werden unter anderem die Bußgelder für Tempoüberschreitungen erhöht; an den damit verbundenen Fahrverboten ändert sich aber grundsätzlich nichts. Zudem werden die Bußgelder für weitere Verstöße teils deutlich erhöht. Auch das sogenannte Auto-Posing, bei dem Autofahrer ihre Umwelt unnötig mit Lärm und Abgas belästigen, wird künftig höher geahndet. Hier eine Auswahl: