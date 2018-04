6. April 2018, 05:15 Uhr Welthandel Handelskrieg zwischen USA und China bedroht deutsche Firmen

Im Hafen von Tanjin wird ein SUV von BMW aus den USA an Land gebracht. Die schweren Autos werden in China voraussichtlich noch teurer, als sie ohnehin schon sind.

Die Strafzölle könnten beispielsweise Luxus-Geländewagen von BMW und Daimler treffen, die in den USA für den chinesischen Markt produziert werden.



Von Christoph Giesen und Claus Hulverscheidt , Peking/New York

Es ist gar nicht so einfach, eine ganze handelspolitische Philosophie in zwei, drei knappen Sätzen zusammenzufassen. Donald Trump jedoch reichten diese Woche zehn mickrige Worte: "Wenn du 500 Milliarden Dollar zurückliegst, kannst du nicht verlieren", schrieb er im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Soll heißen: Weist das eigene Land im Warenverkehr mit einem anderen hohe Defizite auf, kann man getrost einen Handelskrieg anzetteln - es kann ja nur besser werden.

Rund 1300 chinesische Produkte will der US-Präsident mit Einfuhrstrafzöllen von 25 Prozent belegen, und das alles aus dem Gedanken heraus, dass der bilaterale Warenaustausch zweier Staaten so funktioniert wie ein Fußballspiel: Einer gewinnt, einer verliert. Dass Handel im besten Fall ein Geschäft zum beiderseitigen Nutzen ist, kommt in dieser Denkweise nicht vor.

Man sollte meinen, dass die US-Autoriesen Ford und General Motors aufschreien

Noch weiß niemand, ob Washington und Peking ihre Drohungen und Gegendrohungen tatsächlich wahr machen werden oder ob es eher darum geht, die eigene Verhandlungsposition zu verbessern, wie Larry Kudlow, Trumps oberster Wirtschaftsberater, zuletzt andeutete. Klar aber ist: Werden am Ende 1300 Zölle und 106 Gegenzölle eingeführt, werden sich beide Seiten - und mit ihnen die Handelspartner in aller Welt - auf zahllose unerwünschte Nebenwirkungen einstellen müssen.

Ein Beispiel dafür sind die geplanten Einfuhrsteuern auf US-Autos, die zum Paket zählen, mit dem China die Grenzabgaben der Amerikaner kontern will. Allein im vergangenen Jahr importierte China rund 280 000 Pkw im Wert von gut zwei Milliarden Dollar aus den Vereinigten Staaten. Man sollte meinen, dass die US-Autoriesen Ford und General Motors aufschreien, weil ihre Modelle in China bald deutlich teurer werden könnten. Doch aus Detroit war bisher praktisch nichts zu hören. Ford und GM müssen allerdings auch kaum fürchten, dass ihre Modelle in China bald deutlich teurer werden könnten - schließlich fertigen sie den Großteil der Wagen, die sie dort verkaufen, bereits in Fabriken vor Ort.

Für BMW und Mercedes war die bisherige Strategie sehr lukrativ

Die eigentlichen Verlierer sind andere, allen voran BMW und Mercedes. Fast zwei Drittel der aus den USA nach China gelieferten Autos nämlich stammen nicht von amerikanischen Firmen, sondern von den beiden deutschen Premiumherstellern. Sie fertigen fast alle ihrer auch in China beliebten PS-starken Sportgeländewagen in den USA. Das Analyseunternehmen IHS schätzte jüngst, dass BMW in diesem Jahr rund 89 000 SUV nach China verkaufen wird, Mercedes etwa 65 000.

Das war allerdings vor der Eskalation des Handelsstreits. Für die Geschäftsleitungen in München und Stuttgart erschien die bisherige Strategie äußerst lukrativ. Denn würden die Wagen in China produziert, müssten die Deutschen mit dortigen Firmen kooperieren. Audi zum Beispiel unterhält in Nordchina ein Joint Venture mit dem staatlichen Autobauer FAW. 60 Prozent der Anteile liegen bei den Chinesen, 30 Prozent hält die Audi-Mutter Volkswagen, die Ingolstädter selbst kommen auf lediglich zehn Prozent. Obwohl sie das komplette Knowhow liefern, verdienen sie an jedem in China gefertigten Audi also gerade einmal zehn Prozent. Würden die Autos stattdessen importiert, fielen zwar die bereits bestehenden Einfuhrzölle von durchschnittlich 25 Prozent an, die Gewinne aber verblieben vollständig in Ingolstadt.