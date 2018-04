2. April 2018, 17:50 Uhr Champions League Bayerns Helden vereinigen sich

Der Heldenfußball des FC Bayern ist pünktlich vor den entscheidenden Wochen in der Champions League zurück.

Vor allem Franck Ribéry zeigt im Spiel gegen Dortmund, dass er zu einer guten Form gefunden hat.

Hier geht es zu allen Ergebnissen der Champions League.

Von Benedikt Warmbrunn

Die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball waren schon lange abschließend geklärt, als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des FC Bayern München noch einmal besonders innig umschlungen waren. Es lief die 69. Minute im Heimspiel der Bayern gegen Borussia Dortmund, der Gastgeber führte allein deshalb nur 5:0, weil er sich bereits schonte für die wirklich großen Aufgaben in dieser Saison, und nun verließ Franck Ribéry das Spielfeld. Der Franzose, der vor nicht allzu vielen Monaten einmal wütend sein Trikot auf die Bank geschleudert hatte, weil er frühzeitig die Arbeit einstellen musste, trabte zur Seitenlinie, er wäre innerhalb weniger Sekunden dort gewesen, wenn ihm sich nicht ein Hindernis in den Weg gestellt hätte. Wenige Meter vor der Seitenlinie wartete Arjen Robben.

Ribéry und Robben haben den FC Bayern in den vergangenen Jahren geprägt wie wenige andere Spieler in der Geschichte des Vereins. Sie haben sich gegenseitig vieles geneidet, sie haben auch gemeinsam vieles erreicht, nicht zuletzt den Sieg in der Champions League 2013 (2:1 gegen Dortmund), bei dem der letzte entscheidende Pass des Finales von Ribéry auf Robben kam. In den vergangenen Monaten haben sie wieder häufiger mit ihrem jeweiligen Einzelschicksal gehadert, sie waren verletzt, sie durften nicht so oft spielen wie von ihnen selbst gefordert - und sie haben beide immer noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Einig waren sie sich vermutlich hauptsächlich in der Meinung, dass ihnen gewaltiges Unrecht angetan wurde. Und nun also wartete am Samstagabend Robben auf Ribéry.

Die beiden umarmten sich, eine Sekunde lang, zwei, drei, für die beiden war es eine Ewigkeit. Schließlich klopfte Ribéry Robben dreimal auf das rechte Schulterblatt, erst dann lösten sie sich aus ihrer Umschlungenheit. Eine gewöhnliche Geste? Wenige Meter weiter, direkt hinter der Seitenlinie, wartete auf Ribéry noch Sebastian Rudy, er sollte eingewechselt werden. Ribéry hatte seinen Oberkörper kaum in eine Umarmung mit Rudy hineingedeutet, da war er auch schon wieder weitergelaufen.

Das 6:0 (5:0) des FC Bayern am Samstagabend gegen Borussia Dortmund hatte sportlich nur wenig Aussagekraft; nach dieser Partie konnte ja nur die Frage diskutiert werden, ob Dortmund schrecklich unterlegen war oder die Münchner schrecklich überlegen waren. Für die These der Dortmunder Unterlegenheit setzte sich zum Beispiel Mats Hummels, selbst einst sieben Jahre lang angestellt beim BVB, ein: "Wir sind nicht perfekt, bei Weitem nicht", sagte der Münchner Innenverteidiger und sprach von "ein, zwei Schwächen". Dann fügte er hinzu, fast beiläufig: "Aber das große Ganze passt."

Für den FC Bayern war dieses 6:0 - zwei Wochen nach der 1:2-Niederlage in Leipzig - ein Beleg dafür, dass in der Liga das große Ganze weiterhin nicht gefährdet ist, die unangetastete Allmachtstellung nämlich; mit einem Sieg am nächsten Samstag in Augsburg könnte man die sechste Meisterschaft in Serie feiern. Und für die internationale Konkurrenz, in erster Linie den FC Sevilla, bei dem der FC Bayern an diesem Dienstag (20.45 Uhr) im Hinspiel des Viertelfinales der Champions League antritt, hatte dieses 6:0 gegen Dortmund auch eine Botschaft: die, dass der Münchner Heldenfußball zurzeit funktioniert wie schon lange nicht mehr. Ein Beleg dafür war die Umarmung zwischen Ribéry und Robben in der 69. Minute.

In jenen Sekunden traf ja nicht nur eine riesige Ladung an bisherigen Verdiensten aufeinander, sondern auch die Erinnerung daran, wie viel Potenzial allein in diesen beiden Alleinunterhaltern steckt für die kommenden Wochen, vielleicht auch für das kommende Jahr (Sportdirektor Salihamidzic sagte später, dass bis Ende April entschieden werden soll, ob der Klub mit keinem der beiden, mit einem oder gar mit beiden verlängert - dann soll übrigens laut Salihamidzic auch feststehen, wer im Sommer auf Trainer Heynckes folgt). Denn das Potenzial der Bayern in den vergangenen Jahren war immer dann hoch, wenn alle Führungsspieler miteinander einverstanden waren. Also, wenn auch Robben und Ribéry miteinander einverstanden waren.