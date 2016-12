29. Dezember 2016, 17:40 Uhr USA Obama regiert noch, Trump regiert schon









Am 20. Januar wird Donald Trump vereidigt. Bis dahin verwischt die Trennlinie zwischen abtretendem und antretendem US-Präsidenten. Sie pfuschen einander ins Handwerk, wo sie nur können.

Von Hubert Wetzel , Washington

Das magische Datum ist der 20. Januar 2017. An diesem Tag, gegen zwölf Uhr mittags, wird Donald Trump die Hand auf eine Bibel legen und den Amtseid sprechen, einen einzigen Satz, festgelegt in Artikel II der amerikanischen Verfassung. Dann ist Donald Trump - bisher lediglich der President-elect, der keinerlei formelle Entscheidungsbefugnisse hat - Präsident der Vereinigten Staaten, und Barack Obama, der scheidende Amtsinhaber, ist wieder Privatmann.

So jedenfalls sollte es sein, aber so ist es nicht. Je näher der 20. Januar rückt, desto mehr verwischt die Trennlinie zwischen dem abtretenden und dem antretenden Präsidenten. Während Obama noch regiert und offenbar einige letzte Dinge regeln will, hat Trump begonnen, schon zu regieren. Nicht immer steuern beide dabei in die gleiche Richtung. Das Ergebnis: De facto hat Amerika im Moment zwei Präsidenten, die bei durchaus wichtigen Themen auch noch über Kreuz liegen.

Am augenfälligsten ist dieser Zustand bei der Nahost-Politik. Während Obama die UN-Resolution gegen Israels Siedlungsbau im Sicherheitsrat passieren ließ, hat sich Trump voll und ganz hinter den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gestellt. Zuerst startete er vom Trump Tower in Manhattan eine eigene diplomatische Mission, um die Resolution zu stoppen; nachdem die gescheitert war, zeterte er tagelang auf Twitter darüber, dass Obama Israel angeblich verraten habe. "Bleibe stark, Israel", schrieb Trump. Bis zum 20. Januar sei es nicht mehr lange hin, dann werde sich alles ändern. Ein derartiger, offener Schlagabtausch zwischen einem scheidenden und einem künftigen Präsidenten, noch dazu bei einem der wichtigsten außenpolitischen Themen, ist in der jüngeren US-Geschichte beispiellos.

Ob es Trump dabei tatsächlich um die Sache ging, oder ob er nicht einfach nur beleidigt war, weil der alte Präsident so kurz vor Amtsende noch so spektakuläre Entscheidungen traf, ist nicht ganz klar. Netanjahu jedenfalls, dem mit der Resolution praktisch die gesamte Weltgemeinschaft ans Schienbein getreten hatte, war die Lage bequem: Da aus Washington zwei völlig unterschiedliche Botschaften herüberschallten, konnte der israelische Regierungschef sich seine Antworten beliebig aussuchen. Obama überschüttete er mit Vorwürfen, Trump hingegen mit Lob.

Ganz ähnlich reagierte Netanjahu auf die scharfe Verurteilung des Siedlungsbaus durch Obamas Außenminister John Kerry. Da Trump durch seine Personalentscheidungen längst klar gemacht hat, dass ihn der Bau von weiteren jüdischen Siedlungen im Westjordanland kaum stört, konnte Netanjahu Kerrys Warnungen einfach als Gedöns abtun.

Dabei scheint Trump eins zu übersehen: Selbst wenn er politisch anderer Meinung ist als Obama - durch seine Querschüsse beschädigt er nicht nur die Autorität seines Vorgängers, sondern auch die des Amtes, das er selbst in drei Wochen übernehmen wird. Das kann sich rächen.