14. November 2017, 05:47 Uhr US-Politik In diesem Streit kann Trump nur verlieren









Feedback

Der Erzkonservative Republikaner Roy Moore steht im Verdacht, sich vor einigen Jahren an Minderjährigen vergangen zu haben.

Moore will Senator in Alabama werden und streitet die Vorwürfe als Schmutzkampagne gegen ihn ab.

US-Präsident Donald Trump gerät durch die Schwierigkeiten des Kandidaten selbst in Turbulenzen.

Analyse von Thorsten Denkler , New York

Seit diesem Montag sind es schon fünf Frauen, die Roy Moore beschuldigen, er sei ihnen sexuell nahegekommen, als diese noch Teenager gewesen seien. Und wie schon in den vier Fällen zuvor, die die Washington Post vergangenen Donnerstag öffentlich gemacht hatte, versteift sich der erzkonservative Republikaner darauf, alles abzustreiten. Und die Anschuldigungen als politisch motivierte Kampagne gegen ihn hinzustellen.

Moore will im Dezember Senator für seinen Bundesstaat Alabama werden. Die Nachwahl ist notwendig, weil der bisherige Senator Jeff Sessions Justizminister geworden ist. Die ganze Angelegenheit würde kaum so intensiv verfolgt werden, wenn sich nicht mit Moore ein Machtkampf verbinden würde, der die ganze Zerrissenheit der republikanischen Partei widerspiegelt.

Moore, 70 Jahre alt, ist eine höchst umstrittene Persönlichkeit. Er war Richter am Obersten Gericht des Bundesstaates Alabama. Zweimal wurde er von seinem Posten entfernt. Weil er entgegen geltender Rechtsprechung erst ein Denkmal mit den zehn Geboten nicht entfernen lassen wollte. Ein andermal, weil er Richter zwang, das verfassungswidrige Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen in Alabama durchzusetzen.

Das ist alles noch vergleichsweise harmlos. Homosexualität würde Moore am liebsten verbieten lassen. Schließlich sei ja auch der Sex mit Tieren in den USA verboten. Und das ja wohl das Gleiche wie Homosexualität, hatte er erst 2015 in einem Interview durchblicken lassen.

Er glaubt, dass der erste Zusatz der US-Verfassung, der allen Bürgern der USA Meinungs-, Presse-, und Religionsfreiheit garantiert, nur Christen vorbehalten sein dürfe. Weil nicht Buddha den Menschen erschaffen habe oder der Prophet Mohammed. Sondern allein der christliche Gott. Auf Wahl-Kundgebungen hält er gerne mal seinen geladenen Revolver in die Luft.

Unter den gut fünf Millionen Einwohnern des Südstaates Alabama kommt so etwas gut an. In den Vorwahlen der Republikaner hat sich Moore klar gegen seinen republikanischen Kontrahenten Luther Strange durchgesetzt. Obwohl der der auserkorene Kandidat des Partei-Establishments war. Selbst US-Präsident Donald Trump hatte sich - wenn auch widerwillig - hinter Strange gestellt. Als Strange dann die Vorwahl verloren hatte, hat Trump einige seiner Unterstützungs-Tweets für Strange gelöscht. Mit Verlierern will er nichts zu tun haben.

Der Sieg Moores in den Vorwahlen gilt als Rache von Bannon

Moore dagegen ist der Kandidat der Ultra-Rechten, der Abtreibungsgegner, der Homosexuellen-Hasser, der Evangelikalen. Und nicht zu vergessen: Er ist der Kandidat von Steve Bannon. Trumps früherer Chef-Stratege im Weißen Haus und Chef des rechten Mediums Breitbart hat Moores Kampagne bisher massiv unterstützt.

Den Wählern in Alabama haben Bannon und Moore eingebläut, sie müssten für Moore stimmen, um Trump-Politik zu bekommen. Bannon hat es fertiggebracht, den von Ultra-Rechten unterstützten Trumpismus von der Person Trump zu entkoppeln. Trump selbst, sagt Bannon, sei inzwischen von Vertretern des Washingtoner Politik-Establishments umzingelt. Nur Leute wie Moore könnten jetzt helfen, Trump auf den rechten Pfad zurückzuführen. Der Sieg Moores in den Vorwahlen gilt als Rache von Bannon an jenen Kräften im Weißen Haus, die ihn aus dem seinem Amt gedrängt haben.

Vor allem die gemäßigten Republikaner in Washington aber wollen nicht, dass das Bannon-Lager noch mehr an Einfluss gewinnt. Die Vorwürfe, Moore habe sich Minderjährigen sexuell genähert, kommen ihnen gerade recht.

An diesem Montag hat der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, Moore aufgefordert, aus dem Rennen um den Senatorenposten auszusteigen. Wie einige andere republikanische Senatoren hält er die Berichte der Frauen, die Moore beschuldigen, für glaubhaft. Auf Bundesebene hat die Partei die Unterstützung für Moore bereits zurückgezogen. Er wird kein Geld mehr aus den Spendentöpfen der Bundespartei bekommen. Die republikanische Partei in Alabama steht weiter zu Moore.