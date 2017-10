30. Oktober 2017, 19:34 Uhr Sondierungen Jamaika-Runde plant mehr Geld für Bildung ein









Union, FDP und Grüne streben an, dass Deutschland bis 2025 zehn Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Bildung und Forschung aufwendet.

Dazu sollten in einem Jamaika-Bündnis die Weichen gestellt werden, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Papier, das den Sondierungsstand wiedergibt.

Auch ein Ausbau der Internetgeschwindigkeit im Gigabit-Bereich soll erreicht werden.

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen in einer möglichen Jamaika-Koalition die Ausgaben für Bildung und Forschung deutlich steigern. Bis zum Jahr 2025 sollten dafür insgesamt mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufgewendet werden, heißt es in einem veröffentlichten Papier der Unterhändler: "Wir wollen, dass Deutschland künftig weltweit zu den Spitzenländern bei Bildungsinvestitionen zählt." Noch keine Einigung wurde über die Art der Bundeshilfen für Kommunen und Länder etwa im Schulbereich erzielt.

Zudem wollen die Sondierungs-Teilnehmer eine Modernisierung der Ausbildungsförderung BAföG erreichen, damit mehr Studierende als bisher einen Anspruch erhalten können. Im Bereich der Digitalisierung ist es Ziel der Unterhändler, die digitale Teilhabe aller Bürger zu ermöglichen und die Sicherheit sowie die persönliche Freiheit jedes Einzelnen zu gewährleisten. In den weiteren Sondierungen solle insbesondere darüber gesprochen werden, wie ein flächendeckender Breitbandausbau in Gigabitgeschwindigkeit bis zum Jahr 2025 erreicht werden könne, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

Parallel wurde in weiteren Arbeitsgruppen am Montagabend über die Themen Arbeit, Soziales und Gesundheit sowie innere Sicherheit und Recht beraten. Auch dazu wurde an gemeinsamen Papieren gearbeitet. Außerdem tagte eine große Sondierungsrunde mit rund 50 Teilnehmern, um eine Zwischenbilanz der bisherigen Gespräche zu ziehen.

Nach den fruchtlosen Gesprächen über Zuwanderung und Klimapolitik in der vergangenen Woche sprachen die Beteiligten nun übereinstimmend von einem guten Arbeitsklima. "Die Denkpause hat gut getan, wir sind heute gut im Arbeitsmodus", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner ergänzte: "Der Pulverdampf vom letzten Donnerstag ist verflogen." Die Parteien seien an diesem Montag "ein Stück voran gekommen".