16. März 2017, 19:21 Uhr Russland Seehofers Treffen mit Putin: "eine Herzensangelegenheit"

Russlands Präsident Wladimir Putin (links) begrüßt CSU-Chef Horst Seehofer am Donnerstag im Kreml.









Der CSU-Chef betont bei seinem Besuch im Kreml "die traditionell guten Beziehungen zwischen Bayern und Russland". Und er folgt ausnahmsweise der Linie der Bundesregierung.

Von Lisa Schnell , Moskau

Umarmungen gab es diesmal nicht, nur einmal griff Edmund Stoiber beherzt nach dem Arm des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Groß war die Wiedersehensfreude im Prunksaal des Kreml am Donnerstag aber sicher trotzdem. Der ehemalige CSU-Chef Stoiber und Putin sind wohl so etwas wie Freunde, fast zehnmal war Stoiber schon in Moskau. CSU-Chef Horst Seehofer führt die Tradition seines Vorvorgängers weiter und ist nun zum dritten Mal bei Putin.

Mehr als Seehofer selbst strahlten nur die Kronleuchter über ihm. Hier im mintgrün leuchtenden Empfangssaal werden sonst vor allem Regierungschefs oder Minister empfangen, Ministerpräsidenten von Bundesländern eher selten.

Warum gerade Bayern, erklärte Putin. "Was den Handel angeht, rangiert Bayern natürlich auf dem ersten Rang unter den deutschen Bundesländern", sagte er. "Das ist Ihrem Engagement zu verdanken", sagte Putin zu Seehofer, der gleich bekräftigte, es sei ihm eine "Herzensangelegenheit".

Genau wie die Grüße der Bundeskanzlerin. Mehrfach habe Kanzlerin Angela Merkel ihn daran erinnert, Putin von ihr zu grüßen. Seehofer hat gute Beziehungen mit Russland, aber auch gute Beziehungen mit der Kanzlerin, das ist die Botschaft des CSU-Chefs. Und so betont er nach seinem Gespräch im Kreml die "traditionell guten Beziehungen zwischen Bayern und Russland".

Seehofer erwähnt das Minsker Abkommen bei seiner Moskaureise auffällig oft

Folgt aber auch wie angekündigt der Linie der Bundesregierung: Intensiv habe er bei Putin für die Umsetzung des Minsker Abkommens geworben, dem Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung ihres Konflikts in der Ostukraine. "Stehen Sie dazu?", das habe Seehofer Putin mehrmals gefragt. "Ohne Wenn und Aber", habe Putin geantwortet. Die Erfüllung des Minsker Abkommens ist Voraussetzung dafür, dass die EU ihre Sanktionen gegen Russland zurückzieht. Sanktionen, die Seehofer am liebsten schon dieses Jahr beendet sehen möchte, wie er sagt. Aber natürlich nur, wenn Minsk umgesetzt sei.

Seehofer erwähnt das Minsker Abkommen bei seiner Moskaureise so oft, dass man meinen könnte, er würde jedes Mal 1000 Rubel dafür bekommen. Niemand soll ihm vorwerfen können, er würde bayerische Nebenaußenpolitik betreiben. Vor einem Jahr hinterließ sein Besuch in Moskau noch einen anderen Eindruck. Seine Anmerkung, dass auch Putin für Minsk noch einige Hausaufgaben zu erledigen habe, ging damals eher unter.