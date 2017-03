16. März 2017, 19:04 Uhr Russland Seehofers heikle Kreml-Mission









Der CSU-Chef betont bei seinem Treffen mit Putin "die traditionell guten Beziehung zwischen Bayern und Russland". Und er folgt ausnahmsweise der Linie der Bundesregierung.

Von Lisa Schnell , Moskau

Mehr als Seehofer selbst strahlten nur die Kronleuchter über ihm. Hier im mintgrün leuchtenden Empfangssaal werden sonst vor allem Regierungschefs oder Minister empfangen, Ministerpräsidenten von Bundesländern eher selten.

Warum gerade Bayern, erklärte Putin. "Was den Handel angeht, rangiert Bayern natürlich auf dem ersten Rang unter den deutschen Bundesländern", sagte er. Um vier Prozent habe der Handel zwischen Bayern und Russland 2016 zugenommen, während er mit Deutschland um fast fünf Prozent zurückgegangen sei. "Das ist Ihrem Engagement zu verdanken", sagte Putin zu Seehofer, der gleich bekräftigte, es sei ihm eine "Herzensangelegenheit".

Genau wie die Grüße der Bundeskanzlerin. Mehrfach habe Kanzlerin Angela Merkel ihn daran erinnert, Putin von ihr zu grüßen. Seehofer hat gute Beziehungen mit Russland, aber auch gute Beziehungen mit der Kanzlerin, das ist die Botschaft des CSU-Chefs. Und so betont er nach seinem Gespräch im Kreml die "traditionell guten Beziehungen zwischen Bayern und Russland".

Seehofer erwähnt das Minsker Abkommen bei seiner Moskaureise auffällig oft

Folgt aber auch wie angekündigt der Linie der Bundesregierung: Intensiv habe er bei Putin für die Umsetzung des Minsker Abkommens geworden, dem Friedensplan zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung ihres Konflikts um die Annexion der Krim durch Russland. "Stehen Sie dazu?", das habe Seehofer Putin mehrmals gefragt. "Ohne wenn und aber", habe Putin geantwortet. Die Erfüllung des Minsker Abkommens ist Voraussetzung dafür, dass die EU ihre Sanktionen gegen Russland zurückzieht. Sanktionen, die Seehofer am liebsten schon dieses Jahr beendet sehen möchte, die aber nur durch die Umsetzung von Minsk überwunden werden könnten.

Seehofer erwähnt das Minsker Abkommen bei seiner Moskaureise so oft, dass man meinen könnte, er würde jedesmal 1000 Rubel dafür bekommen. Niemand soll ihm vorwerfen können, er würde von der außenpolitischen Linie Deutschlands abweichen, ja gar bayerische Nebenaußenpolitik betreiben. Vor einem Jahr hinterließ sein Besuch in Moskau noch einen anderen Eindruck. Seine Anmerkung, dass auch Putin für Minsk noch einige Hausaufgaben zu erledigen habe, ging damals eher unter.

Dafür wurde viel über Seehofers Forderung berichtet, die EU-Sanktionen gegen Russland "in überschaubarer Zeit" zu beenden. Und viel geschimpft. In Deutschland war von einem Affront Seehofers gegen Merkel die Rede. Es passte in die Zeit. Mitten im Streit um die Flüchtlingspolitik, scheute Seehofer damals den Konflikt mit der Kanzlerin nicht. Jetzt aber hat er mit der CDU-Chefin einen gemeinsamen Wahlkampf zu meistern. Er ist also vorsichtiger.

Was Putin denn zu Syrien, Donald Trump, der Ostukraine gesagt hätte? "Darüber haben wir gesprochen", sagt Seehofer jedes Mal und dann nichts mehr. Und die Gefahr russischer Cyberangriffe auf Wahlkämpfen? Putin habe eine "aus seiner Sicht schlüssige Argumentation" gegeben. Aha. Seehofer will schweigen. Auch zu möglichen Instrumenten, wie die Sanktionen nun überwunden werden könnten. Das sei Sache der Bundesregierung.

Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass sich hier jemand wichtiger nimmt als er ist. Und es soll kein Wort aus seinem Mund kommen, dass nur ansatzweise unglücklich interpretiert werden könnte. Seehofer reist mit einer fast 100-köpfigen Delegation aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Landwirtschaft. Ziel der Reise ist es, die Beziehungen zwischen Bayern und Russland zu verbessern etwa durch die Gründung einer bayerisch-russischen Arbeitsgruppe. Sie soll direkter Ansprechpartner für bayerische Unternehmen sein, die mit Russland Geschäfte machen.

Es gehöre zu seinen Grundüberzeugungen, den Dialog zu führen, ohne die unterschiedlichen Positionen aufzugeben, sagt Seehofer. Natürlich sei die Annexion der Krim völkerrechtswidrig. Man könne aber übereinstimmen, dass man hier nicht übereinstimme und so zu einem vernünftigen politischen Umgang miteinander kommen. Probleme abkapseln, um im Gespräch zu bleiben, nennen das Diplomaten.

Vorwürfen, er würde die Kritik an Russland nicht ernst nehmen, trat Seehofer durch ein Treffen mit Menschenrechtsorganisationen entgegen. Ein wichtiges Zeichen an Putin, sagt Katharina Schulze von den Grünen. Gar nicht dazu passen würde aber eine Werbeaktion der CSU auf Facebook, die nur Nutzern gezeigt werde, die sich für den russischen Fernsehsender Russia Today interessieren. Ausgerechnet der Sender, der gezielt Desinformationskampagnen in Deutschland fahre, um den Westen zu destabilisieren, so Schulze.