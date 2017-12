15. Dezember 2017, 14:52 Uhr Regierungsbildung SPD will Sondierungen mit der Union aufnehmen









Nun soll eine zwölfköpfige Sondierungskommission Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung mit CDU und CSU aufnehmen, wie Parteichef Martin Schulz erklärte.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat bestätigt, dass die Partei mit der Union Sondierungsgespräche zur Bildung einer Bundesregierung aufnehmen will. Er und die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles seien "zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dem Parteivorstand vorschlagen können, auf der Grundlage unseres Parteitagsbeschlusses Sondierungsgespräche mit den Unionsparteien aufzunehmen", sagte Schulz. Und Andrea Nahles erklärte: "Wir werden offen und konstruktiv in die Sondierungen gehen."

Bei der Wahl am 24. September hatten die Sozialdemokraten mit einem Ergebnis von knapp 21 Prozent der Wählerstimmen einen herben Rückschlag erlitten, weshalb Schulz noch am Wahlabend selbst bereits kurz nach 18 Uhr die Zusammenarbeit mit der Union für beendet erklärte. Die SPD werde in die Opposition gehen - komme, was wolle.

Nun schlägt der SPD-Chef eine zwölf Mitglieder umfassende Kommission vor, die Sondierungsgespräche mit der Union führen soll. Neben Schulz und Nahles sollen ihr die sechs Parteivize, sowie Generalsekretär Lars Klingbeil, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der nordrhein-westfälische SPD-Chef Michael Groschek und die saarländische Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger angehören.

Während die SPD bei den Landtagswahlen in Niedersachsen einen Wahlsieg errang und nur wenige Wochen später eine Regierung mit der CDU bilden konnte, sondierten auf Bundesebene Union, FDP und Grüne eine mögliche Regierungskoalition. Nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche wiederholte Schulz: "Wir stehen für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung."

Allerdings kritisierten Genossen aus Partei- und Fraktionsspitze die offizielle Linie. Zudem schaltete sich ein prominenter Parteikollege ein: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlangte nach dem Scheitern des ersten Sondierungsversuchs in persönlichen Gesprächen ein Treffen zwischen Merkel, Seehofer und Schulz. Der SPD-Chef stimmte dem schließlich zu. Vor allem vor den empörten Jusos musste er diesen Umkehrschwung verteidigen: Der Bundespräsident wolle Neuwahlen verhindern, erklärte Schulz beim Juso-Bundeskongress. "Soll ich dem sagen: Du kannst mich mal?"

Noch vor dem ersten Gespräch zwischen Union und SPD belastete der Eklat um den Unkrautvernichter Glyphosat das Vertrauensverhältnis zwischen den bisherigen Koalitionspartnern. Zwei Wochen später hatte sich die Lage wieder beruhigt, nach dem ersten Treffen im Schloss Bellevue machten Merkel, Schulz und Seehofer ein weiteres aus - dieses Mal ohne den Bundespräsidenten. Unterdessen gaben sowohl der Parteivorstand als auch der SPD-Parteitag die Zustimmung für sogenannte ergebnisoffene Gespräche.

Zuletzt brachte die SPD neben Neuwahlen, einer Minderheitsregierung und der großen Koalition eine vierte Option ins Spiel: die Kooperationskoalition, kurz Koko. Die Union allerdings reagierte genervt, eine derartige Variante der Regierungsbildung schien noch vor den Gesprächen vom Tisch zu sein.