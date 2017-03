22. März 2017, 12:16 Uhr Neues Staatsoberhaupt Steinmeier wird als Bundespräsident vereidigt









Feedback

Anzeige

Frank-Walter Steinmeier wird heute im Plenarsaals des Bundestages als neues Staatsoberhaupt vereidigt.

Anschließend stellt der frühere Außenminister die thematischen Schwerpunkte vor, die er als Bundespräsident setzen möchte.

Zuvor sprechen Bundestagspräsident Lammert, Bundesratspräsidentin Dreyer sowie Steinmeiers Amtsvorgänger Gauck.

Der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird an diesem Mittwoch bei einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat als neuer Bundespräsident vereidigt. Im Anschluss wird Steinmeier auch seine erste Rede als neues Staatsoberhaupt halten.

Zu Beginn der Sitzung würdigt Bundestagspräsident Norbert Lammert das Wirken der First Ladies. "Sie nehmen ein Amt wahr, dass es gar nicht gibt in unserer Verfassungsordnung, wohl aber in der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit."

Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigt das Wirken des scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er habe mit seiner "klaren und herzlichen Art" das Vertrauen der Menschen gewonnen. Dreyer erinnert daran, dass Gauck bereits in seiner Antrittsrede vor fünf Jahren dazu aufgefordert habe, mehr Europa zu wagen.

Es bleibe das besondere seiner Präsidentschaft, dass die Deutschen mit ihm noch einmal über das Wunder der Demokratie staunen durften. Er habe als ehemaliger DDR-Bürger das "kostbare Gefühl der Befreiung mit uns geteilt".

Anzeige

In einer Ansprache unmittelbar nach seiner Wahl am 12. Februar hatte Steinmeier dazu aufgerufen, in stürmischen Zeiten Mut zu zeigen und Freiheit und Demokratie in einem vereinten Europa zu verteidigen.

Nachmittag im Schloss Bellevue

Am Nachmittag begrüßt die Bundeswehr Steinmeier mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue, seinem Berliner Amtssitz. Mit dabei sind Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Generalinspekteur Volker Wieker.

Am Sonntag war Steinmeier dort bereits mit seinem Vorgänger Gauck zusammengetroffen - und hatte symbolisch das Amt übernommen. Gaucks fünfjährige Amtszeit war am Samstag um Mitternacht zu Ende gegangen. Er war am Freitag mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet worden. Der 77-Jährige hatte aus Altersgründen auf eine zweite Amtszeit verzichtet.

Steinmeier ist 61 Jahre alt. Er ist der zwölfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.