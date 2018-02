14. Februar 2018, 08:54 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Mietpreisbremse, Nominierung von Nahles, Trauer in Dänemark.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

EXKLUSIV Die Mietpreisbremse wirkt doch. Die Mietpreisbremse bringt nichts, lautet die gängige Meinung. Nun zeigt eine Studie, dass sie sehr wohl die Preise drückt - dort, wo Wohnen bereits deutlich teurer wurde. Zum Bericht von Thomas Öchsner

SPD-Spitze nominiert einstimmig Andrea Nahles als neue Parteichefin. Nachdem Martin Schulz zurückgetreten ist, muss nun der Sonderparteitag am 22. April über die Personalie abstimmen. Nahles will sich "voll reinhängen" - auch wenn vorerst Olaf Scholz die Geschäfte leitet. Einzelheiten von Nico Fried und Christoph Hickmann

Groko will Dschihadisten ausbürgern. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, dass deutsche IS-Kämpfer ihren Pass verlieren, sofern sie damit nicht staatenlos werden. Auch "gegen den Willen des Betroffenen". Einzelheiten von Georg Mascolo und Ronen Steinke

Netanjahu gerät in Bedrängnis. Nach über einem Jahr Ermittlungsarbeit empfiehlt die Polizei eine Anklage gegen den israelischen Premierminister. Es geht unter anderem um Bestechlichkeit und Betrug. Weitere Informationen von Alexandra Föderl-Schmid

Snowboarder Shaun White gewinnt Gold bei Olympia. Der US-Amerikaner gewinnt das Finale in der Halfpipe vor Ayumu Hirano. Zur Nachricht. Indes wirbeln eisige Windböen den Zeitplan der Alpin-Skifahrer weiter durcheinander. Der Slalom der Frauen soll nun am Freitag stattfinden. Weitere Informationen von Matthias Schmid

Trauer um Henrik von Dänemark. Der Ehemann der dänischen Königin Margarethe II ist am Dienstagabend im Beisein seiner engsten Familienmitglieder gestorben. Seit der Bekanntgabe seiner Demenzerkrankung im vergangenen Herbst war der 83-Jährige kaum noch aufgetreten. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Politischer Aschermittwoch. Im Zeichen der nach wie vor offenen Regierungsbildung in Berlin treffen sich am Aschermittwoch die Parteien zum traditionellen politischen Schlagabtausch. Noch-SPD-Chef Schulz hat seinen Auftritt in Ludwigsburg ohne Begründung abgesagt. CSU-Chef Seehofer wird nicht am Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau teilnehmen, weil er erkrankt ist.

Verteidigungsminister diskutieren Pläne für neue Nato-Kommandozentren. Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll eines der zwei neuen Zentren schnellere Truppen- und Materialtransporte innerhalb Europas ermöglichen. Das andere wird geplant, um die Transportwege zwischen Nordamerika und Europa über den Atlantik besser zu sichern.

Autokorso und Lesung für Deniz Yücel. Der deutsche Journalist ist seit einem Jahr in der Türkei inhaftiert. Bis heute hat die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift vorgelegt. Darauf wollen Freunde und Prominente aufmerksam machen und starten heute einen Autokorso am Festsaal in Berlin-Kreuzberg. Am Abend lesen unter anderem Herbert Grönemeyer, Hanna Schygulla und Anne Will aus Yücels neuem Buch. Weitere Informationen von Christiane Schlötzer

Frühstücksflocke

Helene Fischer bittet um Verständnis. Als Nicht-Insider braucht man eine Weile, bis man versteht, dass es bei dem aktuellen Facebook-Post der Sängerin nicht um Liedzeilen geht. "Diese Tage sind nicht meine Freunde", schreibt sie etwa, nun habe sie aber "ihre Sorgen in Vertrauen umgewandelt". Dann aber: Sie sei weder schwanger noch in Behandlung eines Wunderheilers aus den USA, sondern habe einfach einen hartnäckigen Infekt, begründet Fischer die Absage mehrerer Konzerte.