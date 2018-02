14. Februar 2018, 05:41 Uhr Olympia Bald brauchen sie den Notfallplan vom Notfallplan

Der Slalom der Frauen muss wegen kräftiger Windböen auf Freitag verschoben werden, da findet auch schon der Super-G der Männer statt.

Bereits am Donnerstag stehen mit Riesenslalom und Abfahrt zwei Wettbewerbe auf dem Programm. Der Wind wird immer mehr zur Herausforderung.

Von Matthias Schmid

Es sind wieder die Bilder gewesen, die man schon von den vorangegangenen Tagen aus Yongpyong kannte, und sie brachten den Terminplan im alpinen Ski noch mehr durcheinander. Kräftige Windböen wirbelten ordentlich Schnee am Hang auf und rissen die Kippstangen fast aus der Verankerung. Und unten im Zielraum vollführten die Zuschauer immer wieder die schönsten Pirouetten, um dem windigen Schneetreiben aus dem Weg gehen zu können, irgendwie. Dann war es wieder für ein paar Minuten ruhig, fast lieblich und windstill, bis der nächste eisige Windstoß tobte, die kunstvollen Darbietung des wartenden Publikums und der Betreuer - auch die nordkoreanischen Cheerleader, bekannt als "Army of Beauties" waren gekommen - untermalte der DJ tapfer mit der passenden Musik.

Die Rennläuferinnen um Olympiasiegerin Mikael Shiffrin auf dem Berg waren von den Windtosen schon eher genervt, sie hatten den ersten Durchgang da ja schon besichtigt. Es schien, als könne das Rennen wie vorgesehen ausgetragen werden. Bis sich die Jury meldete und den ersten Lauf zunächst um eine Stunde verschob, um sich dann schnell selbst zu revidieren. Neue Ansage: Die Teilnehmerinnen müssen nur eine halbe Stunde auf ihren Start warten.

Shiffrin findet die Absage richtig

Doch die Verantwortlichen merkten schnell, dass die Windböen ein gerechtes Rennen unmöglich machten, auch wenn im Slalom keine allzu hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Sie verschoben den Start sicherheitshalber um eine weitere Stunde. Ortszeit: 11.45 Uhr, der finale Durchgang hätte also um 14.45 Uhr stattfinden müssen, was schon ziemlich spät ist für ein Alpin-Rennen ohne Flutlichtmasten. Aber der Wind beruhigte sich nicht, also blieb nichts anderes übrig, als das Rennen zu verschieben, auf den Freitag. Shiffrin fand die Entscheidung richtig: "Es ist wichtig, dass wir ein faires Rennen für alle Sportler haben und die Bedingungen heute wären definitiv nicht fair gewesen." Das Gleiche galt später auch für das Einzel-Rennen im Biathlon mit Laura Dahlmeier, das wegen der starken Winde nun am Donnerstag (9.15 Uhr/MEZ) gestartet wird.

Der Slalom der Frauen ist bereits der dritte alpine Wettbewerb bei den Winterspielen in Pyeongchang, der mit einem neuen Termin versehen wurde. Zunächst traf es den Riesenslalom der Frauen, das Rennen mit Mitfavoritin Viktoria Rebensburg soll nun am Donnerstag (2 und 5.45 Uhr/MEZ) im Alpensia-Resort von Yongpyong ausgefahren werden, zwischen den beiden Läufen haben die Macher die Königsdisziplin, die Abfahrt der Männer mit Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen, im 30 Fahrminuten entfernten Jeongseon gesetzt /3.30 Uhr MEZ). Weil zwei Rennen an einem Tag ausgetragen werden, ließ sich die Rede vom "Super-Donnerstag" nicht vermeiden. Der Freitag soll nun auch um das Wort "Super" ergänzt werden, dann gleich zweimal sogar, denn neben dem verschobenen Slalom (2 und 5.15 Uhr/MEZ) steht noch der Super-G der Männer an (3 Uhr/MEZ).