6. März 2018, 12:58 Uhr Koreanische Annäherung Nordkorea bietet Aussetzen der Atomtests an

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt soll ein Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea stattfinden, heißt es aus Südkorea.

Das Regime in Pjöngjang zeigt sich demnach außerdem bereit, unbefristete Gespräche mit den USA über eine nukleare Abrüstung aufzunehmen.

Die Atom- und Raketentests des Landes sollen in dieser Zeit des Dialogs ruhen.

Nord- und Südkorea haben sich auf ein Gipfeltreffen im April verständigt. Das teilte die südkoreanische Regierung in Seoul mit. Das Treffen solle Ende April im Grenzort Panmunjom stattfinden, sagte der südkoreanische Nationale Sicherheitsberater nach einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Es seien die ersten Spitzengespräche seit mehr als einem Jahrzehnt.

Zudem wurde seinen Angaben zufolge vereinbart, zwischen den Führungen der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten erstmals eine direkte Hotline einzurichten.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet, habe Nordkorea versprochen, gegen den Süden weder Atomwaffen noch konventionelle Waffen anzuwenden.

Wie Seoul außerdem mitteilte, ist Nordkorea außerdem bereit, auch mit den USA in zeitlich nicht begrenzte Gespräche über die Frage der nuklearen Abrüstung zu treten. Während dieser Phase des Dialogs wolle Pjöngjang seine Atom- und Raketentests aussetzen.

Nordkorea habe seine "Absicht für eine Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel" klar zum Ausdruck gebracht, hieß es weiter aus dem Büro von Südkoreas Präsident Moon Jae-in, wie unter anderem die Agentur Bloomberg berichtet. Das Land sehe demnach keinen Grund, Atomwaffen zu beseitzen, wenn es keine militärische Bedrohung gebe und die die Sicherheit des nordkoreanischen Staates garantiert sei.

Schon während der Olympischen Winterspiele hatte es Zeichen der Entspannung gegeben

Nach einem Besuch einer südkoreanischen Delegation bei Kim beschrieb die nordkoreanische Agentur KCNA das Treffen als "offenherzig". Kim sei daran gelegen, eine "neue Geschichte der nationalen Wiedervereinigung zu schreiben", hieß es weiter.

Schon während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hatte es vorsichtige Zeichen der Entspannung gegeben: In seinem Amtssitz hatte Moon das nominelle Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Yong-nam, und Kim Yo-jong, die Schwester von Diktator Kim Jong-un, zum Mittagessen empfangen. Die 30-Jährige, die auch im Politbüro sitzt, war, so ein Sprecher Moons, als spezielle Gesandte ihres Bruders gekommen. Sie habe dem Präsidenten eine persönliche Einladung ihres Bruders zu einem baldigen Gipfeltreffen in Pjöngjang übergeben.

Zuvor hatten sich die Spannungen in der Region allerdings deutlich verschärft, nachdem Nordkorea im vergangenen Jahr mehrfach Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte. Nordkorea behauptet, das US-Festland mit atomar bestückten Raketen erreichen zu können.