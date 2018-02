10. Februar 2018, 09:06 Uhr Nordkorea Kim Jong-un lädt südkoreanischen Präsidenten zu Treffen ein

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hatte die Einladung am Samstamorgen noch nicht angenommen.

Moon antwortete, es müssten erst die "passenden Voraussetzungen" für ein Treffen geschaffen werden.

Im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea hat es ein weiteres Zeichen der Entspannung gegeben. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nach Pjöngjang eingeladen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Samstag mit. Eine eindeutige Annahme der Einladung gibt es noch nicht. Moon habe geantwortet, der Norden und der Süden sollten weiter daran arbeiten, die Bedingungen zu schaffen, damit ein Gipfel stattfinden könne. Zunächst müssten aber die "passenden Voraussetzungen" geschaffen werden.

Sollte Moon nach Pjöngjang fahren, wäre es das erste Gipfeltreffen der beiden verfeindeten koreanischen Staaten seit mehr als zehn Jahren. Übergeben wurde die Einladung von Kims Schwester Kim Yo-jong, am Rande ihres Besuchs der Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Dort war es bereits zu einem historischen Handschlag zwischen Kim Yo-jong und dem Präsidenten Moon gekommen.

Moon hatte Kims Schwester und Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt Kim Yong Nam zuvor in Seoul empfangen. Kim Yo-jong habe dem südkoreanischen Präsidenten einen Brief ihres Bruders übergeben, in dem er sich für bessere Beziehungen zwischen den koreanischen Nachbarstaaten ausspreche, sagte Moons Sprecher Kim Eui Kyeom.

In den vergangenen Monaten hat es mehrere Signale der Annäherung zwischen den Bruderstaaten gegeben. In seiner Neujahrsbotschaft erklärte Kim, dass sich die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea wieder verbessern müsse. Es folgte eine Gesprächseinladung aus dem Süden, die der Norden annahm. Zu den Olympischen Winterspielen reiste dann eine hochrangige Delegation mit staatlichen Vertretern nach Südkorea. Zur Eröffnung der Spiele liefen die Sportler beider Länder gemeinsam ins Stadion ein.

Nur zweimal seit der Trennung in Nord- und Südkorea im Jahr 1948 kam es zu einem offiziellen Treffen zwischen Staatsoberhäuptern der beiden Länder. Das letzte war im Oktober 2007 zwischen Roh Moo-hyun and Kim Jong Il, dem Vater des aktuellen Machthabers Kim Jong-un.