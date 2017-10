16. Oktober 2017, 14:17 Uhr Katalonien-Konflikt Madrid lässt sich nicht von Puigdemont abspeisen









Mit einem Brief an die Zentralregierung in Madrid versucht Kataloniens Regierungschef Puigdemont, Zeit zu gewinnen.

Doch Madrid macht klar: "Der Brief aus Barcelona reicht uns nicht!"

Immer noch verlangt die spanische Regierung Antwort auf die Frage, ob die katalanische Regierung die Unabhängigkeit bereits erklärt oder dies nur angekündigt hat.

Puigdemont erhält nun mehr Zeit für eine Antwort - allerdings weniger als er wollte.

Von Thomas Urban , Madrid

Wieder einmal hat sich Carles Puigdemont, der katalanische Regionalpräsident, verschätzt. Er unternahm in einem Schreiben an die Zentralregierung einen weiteren Versuch, Zeit zu gewinnen für sein umstrittenes Projekt, Katalonien zu einer unabhängigen Republik zu machen.

Die Antwort der stellvertretenden Premierministerin in Madrid war eindeutig. Soraya Sáenz de Santamaría, eine Vertraute des spanischen Regierungschefs Mariano Rajoy, sagte kurz und knapp: "Der Brief aus Barcelona reicht uns nicht!"

In dem in der Nacht in Madrid eingegangenen Schreiben schlug Puigdemont erneut einen Dialog über die Lösung der katalanischen Krise vor. Er nahm aber nicht dazu Stellung, ob er weiter an dem Kurs zur Unabhängigkeit festhält, der gegen die spanische Verfassung verstößt.

Madrid hatte zuvor von ihm eine Erklärung darüber verlangt, ob er in der vergangenen Woche vor dem Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen oder die Ausrufung der Unabhängigkeit nur angekündigt hatte. Puigdemont hatte am vergangenen Dienstag in einer Stellungnahme zum katalanischen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober zwar erklärt, dass die Katalanen "sich das Recht auf Unabhängigkeit verdient" hätten, doch würden die "Effekte der Unabhängigkeit" erst einmal für mehrere Wochen ausgesetzt.

Rajoy stellte ihm daraufhin ein Ultimatum: Er sollte bis zu diesem Montag um zehn Uhr die Frage nach der Ausrufung der Unabhängigkeit mit Ja oder Nein beantworten. Doch dieser Aufforderung ist Puigdemont in seiner Antwort nicht nachgekommen.

Neue Frist bis Donnerstag

Unmittelbare Folgen wird das Schreiben Puigdemonts wohl nicht haben. Denn Madrid hatte ihm bereits zuvor eine weitere Frist eingeräumt: Bis Donnerstag solle das von ihm geführte Kabinett alle Vorhaben, die als Vorbereitung zur Unabhängigkeit angesehen werden können, einstellen oder sogar rückgängig machen. "Am Donnerstagmorgen um sieben läuft die Uhr ab", erklärte Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy hatte in der vergangenen Woche klargestellt, dass die Regierung die Anwendung von Paragraf 155 der spanischen Verfassung in Erwägung ziehe. Dieser bedeutet die Aufhebung der autonomen Rechte einer Region, falls deren Führung gegen die Verfassung verstößt. Die spanische Verfassunng erlaubt die Sezession einer Region nicht.