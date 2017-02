11. Februar 2017, 16:51 Uhr Jean-Claude Juncker EU-Kommissionschef Juncker will kein zweites Mal antreten









Feedback

Anzeige

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker will nicht für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsident antreten.

Der Luxemburger war zuvor Premier- und Finanzminister seines Landes. Er gilt als einer der erfahrensten Europapolitiker.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schließt eine weitere Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission aus. Er werde "nicht noch einmal antreten", sagte er dem Deutschlandfunk laut einer Vorabmeldung vom Samstag.

Juncker ist seit mehr als zwei Jahren Chef der Behörde. Der Kommissionchef wird für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt. Juncker war zuvor Premier- und Finanzminister von Luxemburg. Schon früh engagierte er sich in der europäischen Politik. Juncker gilt als einer der erfahrensten Europapolitiker. Zwischen 2005 und 2013 war er Vorsitzender der Eurogruppe und als solcher maßgeblich an der Organisation der finanziellen Hilfen für Griechenland beteiligt.

Junckers Wahl ging damals ein monatelanger Streit voraus. Es ging um die Frage, wie der EU-Kommissionspräsident bestimmt werden soll. Bisher hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs einen Kandidaten nominiert. Vor der Europawahl 2014 stellten jedoch die beiden großen Parteien zum ersten Mal Spitzenkandidaten auf. Die konservative EVP schickte Juncker ins Rennen, die Sozialdemokraten Martin Schulz - ohne das gesichert war, dass der Wahlsieger tatsächlich Kommissionspräsident werden würde.

Schon zu Beginn seiner Amtszeit kam er unter Druck

Anzeige

Nach wochenlangen Diskussionen setzte sich das EU-Parlament mit seiner Interpretation des Vertrags von Lissabon durch: Die stärkste Parteienfamilie, Junckers EVP, sollte schließlich den Chef der EU-Kommission stellen. Das Parlament wählte den Luxemburger dann im November 2014 an die Spitze der Kommission. Zu den größten Herausforderungen seiner Amtszeit gehörte von Beginn an die Überwindung der Wirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit im Süden Europas. Später wurde die Flüchtlingskrise zu einem der wichtigsten Themen für den Kommissionspräsidenten.

Junckers Amtszeit begann turbulent. Kurz nach seiner Wahl geriet er wegen der "Luxemburg-Leaks" unter Druck, Enthüllungen eines internationalen Reporternetzwerkes, an denen auch die SZ beteiligt war. Diese belegten, dass Unternehmen in Luxemburg teilweise weniger als ein Prozent Steuern zahlten - zu Lasten anderer Länder und deren Steuerzahlern. Als Finanz- und Premierminister war Juncker maßgeblich am Aufbau Luxemburgs als Steueroase beteiligt. Als Kommissionschef stand er plötzlich an der Spitze ausgerechnet der Behörde, die wegen der Steuerpraktiken gegen Länder wie Luxemburg ermittelte. Das brachte ihm Vorwürfe eines Interessenkonfliktes ein. Das Amt kosteten ihn die Anschuldigungen aber nicht.