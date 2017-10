31. Oktober 2017, 11:17 Uhr Jamaika-Sondierungen Plötzlich "alles Konsens" im Tollhaus









Feedback

Nach dem Krach um Flüchtlinge und Klimaschutz bemühen sich die Unterhändler der Union, der FDP und der Grünen um Kompromisse in den Themen Sicherheit, Arbeit, Rente und Bildung. Einigen Fragen gehen sie aus dem Weg.



Von Kristiana Ludwig und Hannah Beitzer , Berlin

Einige alte Feindbilder waren schon zu bewundern in einer Woche Jamaika-Sondierungen. Den einen wird eine "Prenzlauer-Berg-Mentalität", den anderen "Klamauk" vorgeworfen, sogar das Wort "Tollhaus" fällt. Es geht um die Themen Flüchtlingspolitik, Zuwanderung und Klimaschutz - und damit um Themen, die alle beteiligten Parteien so tief in ihrer Identität berühren, dass eine Einigung schwer vorstellbar ist.

Ob sie nur bessere Manieren vereinbart haben oder schon einen ersten Kompromiss bei den großen Streitthemen: Was die Parteichefs der Liberalen, Grünen und der Union am späten Sonntagabend bei Wein besprachen, war in jedem Fall ein Stimmungsaufheller. Als die Unterhändler am Montag die Gespräche über eine Jamaika-Regierung fortsetzten, sprachen alle Fraktionen von einer neuen, guten Arbeitsatmosphäre.

"Alles Konsens", verflogener Pulverdampf

Schon am frühen Morgen postete der FDP-Parteichef Christian Lindner ein wackeliges Handyvideo aus seinem Dienstwagen, in dem er von einem "Mut-Montag" sprach. "Der Pulverdampf vom letzten Donnerstag ist verflogen", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Abend in die Fernsehkameras. Reiner Haseloff, CDU-Ministerpräident aus Sachsen-Anhalt, gab sich vor der Parlamentarischen Gesellschaft entspannt: Soli und Steuersenkungen, Familie und Gesellschaft: "Was wir dort vereinbaren wollen, das ist alles Konsens."

Ganz so ist es natürlich nicht. CDU, CSU, FDP und Grüne sind in den meisten der angesprochenen Themen unterschiedlicher Meinung - wenn nicht unbedingt in den Zielen, dann doch in der Umsetzung. Aber die am Montag besprochenen Themen gehen auch nicht so tief in die Partei-DNA wie die Themen Zuwanderung und Klimaschutz.

Für die Bereiche Bildung, Digitales, Arbeit, Gesundheit und Innere Sicherheit präsentierten die Verhandler am Abend sanft formulierte Einigungspapiere. Zehn Prozent des Bruttosozialprodukts wolle man künftig in Schulbildung, Weiterbildung, Hochschulen und Forschung stecken - zum Beispiel sollen mehr Studenten die Möglichkeit erhalten, Bafög zu beantragen.

Mehr Geld für Bildung: Das ist eine Formel, auf die sich die deutsche Politik meistens einigen kann. Sie gilt allen Parteien von ganz links bis rechts als Motor für gesellschaftlichen Aufstieg und soziale Gerechtigkeit. Deutschland gibt im internationalen Vergleich viel für Bildung aus, das zeigte zuletzt zum Beispiel die OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". Ob die Ausgaben die erwünschten Erfolge erzielen, steht auf einem anderen Blatt.

Wie geht es weiter mit dem Bildungsföderalismus?

Seit dem "Pisa-Schock" im Jahr 2000 hat sich in Deutschland einiges getan, sich die Leistungen der Schüler verbessert. Auch dank des parteiübergreifenden Konsens, dass in Bildung investiert werden muss. Nach wie vor ein Problem ist die Chancengleichheit. Der Bildungserfolg von Kindern und jungen Erwachsenen hänge zu sehr von der Herkunft ab, kritisieren Experten. Viel Kritik gibt es auch am föderalen System - in Deutschland gibt es nicht eines, sondern 16 Bildungssysteme von den 16 Bundesländern.

Das ist vor allem für die CSU ein heikles Thema. Bayerische Schüler schneiden in Vergleichsstudien stets gut ab, weswegen die Bayern auf jeden Fall am föderalen System festhalten wollen. Kein Wunder also, dass es im Sondierungspapier heißt: "Über die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen" in der Bildung müsse "noch gesprochen werden".