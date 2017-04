29. April 2017, 19:53 Uhr EU-Gipfeltreffen EU geht geschlossen in die Brexit-Verhandlungen









Die verbleibenden 27 EU-Staaten haben sich bei einem Gipfel in Brüssel überraschend schnell auf ihre Brexit-Strategie geeinigt.

Die Länder wollen Einheit und Geschlossenheit gegenüber London demonstrieren.

Die EU will zunächst über die Scheidung verhandeln, bevor anschließend die Neugestaltung der Beziehungen nach dem Austritt des Königreichs Thema sein soll.



Von Sebastian Jannasch, Thomas Kirchner und Alexander Mühlauer , Brüssel

Ob es denn irgendeine Überraschung bei diesem Gipfeltreffen gegeben habe, wurde Donald Tusk am Ende gefragt. Ja, doch, eine habe es gegeben, antwortete der EU-Ratspräsident. "Es waren die vier Minuten, die wir brauchten, um die Richtlinien zu verabschieden. Das ist historisch, schließlich ging es doch um etwas Wichtiges."

Das Wichtige, das die 27 Staats- und Regierungschefs am Samstag in Brüssel besprachen, waren die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen, die spätestens nach den britischen Wahlen im Juni endlich beginnen sollen. Die 27 wollten vor allem Einheit und Geschlossenheit demonstrieren, und das geling ihnen. Sie betraten den Verhandlungsraum, setzten sich, Applaus, und das war es dann schon: einstimmig verabschiedet.

Die EU-Kommission hat damit formell ein Mandat erhalten, eine ausführliche Strategie für die Austrittsverhandlungen auszuarbeiten. Die sogenannten Directives sollen bereits an diesem Mittwoch an die EU-Staaten verschickt werden. Ende Mai sollen sie dann von den EU-Regierungen gebilligt werden.

Die Staats- und Regierungschefs hatten am Samstag die Möglichkeit, ihre besonderen nationalen Anliegen vorzutragen. Dazu gehört etwa die Frage des Verhältnisses zwischen Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Dort haben die Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken in den vergangenen Jahren abgenommen. Durch den Brexit könnte sich dieser Konflikt wieder verschärfen. Merkel hat diese Frage als eine von Krieg und Frieden bezeichnet.

Die EU versichert, dass sie Nordirland bei einer Vereinigung mit Irland als Teil der EU ansehen werde. Dazu müsste es aber zuvor ein Referendum geben, das im Friedensabkommen für Nordirland von 1998 auch vorgesehen ist. Einer Volksabstimmung müssten sowohl die irische als auch die britische Regierung zustimmen. Im Brexit-Referendum hatten die Nordiren im Juni 2016 mehrheitlich gegen einen EU-Austritt gestimmt.

In Brüssel zeigte sich zudem, dass in der EU bereits ein Rennen um die bisher in London ansässige Europäische Bankenaufsicht sowie die Europäische Arzneimittel-Agentur begonnen hat. "Die Agenturen können nicht in London bleiben. Sie müssen auf den Kontinent", betonte Juncker.

Erst soll der Ausstieg, dann der künftige Status verhandelt werden

Nun ist auch offiziell beschlossen, dass die Brexit-Verhandlungen in zwei Schritten geführt werden. Zunächst wird über die rechtliche Entflechtung Großbritanniens aus Tausenden von EU-Regelungen gesprochen. Danach wird der künftige Status des Landes mit der EU verhandelt.

Es sei keineswegs selbstverständlich, dass man sich auf diese Strategie habe verständigen können, hieß es bei EU-Beamten, da habe es auch andere Ansichten gegeben. Mit dieser Festlegung ist nach Ansicht hoher EU-Diplomaten ein Tauschhandel zwischen den beiden Phasen ausgeschlossen. Es wird also nicht möglich sein, den Briten eine besonders unangenehme Trennungsfolge zu versüßen, indem die EU ihnen eine künftige Handelserleichterung in Aussicht stellt. Es sei wie bei einer Scheidung, die eben auch hässliche Seiten haben könne, sagte ein Beamter. "Erst muss man sich über die Trennungsbedingungen im Klaren sein, dann kann man über die künftige Beziehung nachdenken."

In der ersten Phase muss geklärt werden, welche Rechte EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU künftig haben werden, insgesamt sind es 4,5 Millionen, in deren Leben der Brexit, wie es Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausdrückte, "auf teilweise tragische Weise eingreift".

Hier fordert die EU "echte Garantien", das heißt mehr als ein bloßes "Gentleman's Agreement", wie es manchem in London vorschweben mag. Und dann sind da noch die Finanzforderungen der EU an Großbritannien. Eine konkrete Summe wollte keiner nennen am Samstag, im Raum stehen 60 Milliarden, die London zahlen soll.