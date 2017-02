5. Februar 2017, 08:11 Uhr CSU Seehofers Frieden köchelt auf kleiner Flamme









Feedback

Anzeige

Die Parteispitzen von CDU und CSU treffen sich an diesem Sonntag zum Friedensgipfel in München.

Horst Seehofer wird Angela Merkel dort zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausrufen.

Die SPD und die guten Umfragewerte für deren Kanzlerkandidaten Martin Schulz dürften ebenfalls ein Thema sein.

Von Wolfgang Wittl

Ein Grillabend Anfang Februar, das klingt zunächst etwas seltsam. Vielleicht ist es aber auch konsequent: Es gibt ja sogar in der CSU Menschen, die behaupten, ihre Partei habe die Kanzlerin über Monate mal auf kleinerer, mal auf größerer Flamme gegrillt. Warum also nicht auch jetzt, wenn die Präsidien von CDU und CSU in der Münchner Parteizentrale zusammenkommen?

In der CSU-Spitze würde man solche Unterstellungen natürlich empört zurückweisen. Seitdem der Parteivorstand Anfang der Woche einstimmig beschlossen hat, mit Angela Merkel in den Bundestagswahlkampf zu ziehen, ist die Marschrichtung unumkehrbar. Am Montag will Horst Seehofer die CDU-Vorsitzende zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin ausrufen.

Dafür hat der CSU-Chef prompt einiges an Kritik aus den eigenen Reihen einstecken müssen. Vor allem jene, die mit Merkels Flüchtlingspolitik gebrochen haben und in Seehofer ihren Fürsprecher sahen, wenden sich enttäuscht ab. Auf Seehofers Facebookseite quoll die Kommentarspalte mit Beschimpfungen über, der CSU-Chef sei vor der Kanzlerin eingeknickt.

Der Grillabend mit gepflegten Getränken dient der persönlichen Annäherung

Anzeige

Der Gescholtene gab sich demonstrativ gelassen: Die CSU bleibe der Garant für eine Flüchtlingsobergrenze, sonst werde sie nicht in eine neue Regierung eintreten. "Dabei bleibt's", betonte Seehofer. Außerdem wolle er sich gar nicht die Reaktionen vorstellen, wenn die CSU nicht mit Merkel in den Wahlkampf ginge. Tatsächlich wären die Proteste dann noch heftiger ausgefallen, die Union wäre gespalten gewesen wie nie.

Dass der Tag, an dem sich die CSU für oder gegen Merkel entscheidet, zu Verletzungen führen würde, war also jedem in der Parteispitze klar. Kritiker bescheinigen Seehofer zwar, das Spektrum zwischen Merkel und AfD besser abzudecken als jeder andere in der CSU. Sie werfen ihm allerdings vor, viele AfD-Sympathisanten erst durch seine persönlichen Angriffe auf die Kanzlerin bestärkt zu haben.