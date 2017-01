29. Januar 2017, 13:32 Uhr CSU Seehofer schwärmt von Trumps Arbeitstempo









Dennoch halte er nicht jede von Trumps Maßnahmen für richtig, sagt Bayerns Ministerpräsident. Trotzdem erntet er harsche Kritik.

Horst Seehofer: Bayerns Ministerpräsident zieht nach Lob für Trump deutliche Kritik auf sich. (Foto: dpa)

SPD und Grüne haben den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer nach seinem Lob für US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Mit seinen lobenden Worten für Donald Trump macht Horst Seehofer die Demokratie verächtlich und seine Worte sind eine Bankrotterklärung für eine wertegeleitete Politik", erklärte die Grünen-Politikerin Claudia Roth. "Seine Aussagen sind schlicht eine Katastrophe."

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "So wie Horst Seehofer die CSU heute aufstellt, weiß ich nicht, mit wem anders die CSU koalieren will als mit der AfD."

In der Bild am Sonntag hatte Seehofer die "Konsequenz" und die "Geschwindigkeit" gelobt, mit der Trump seine Wahlversprechen Punkt für Punkt umsetze. "In Deutschland würden wir da erst mal einen Arbeitskreis einsetzen, dann eine Prüfgruppe und dann noch eine Umsetzungsgruppe." Einschränkend fügte er hinzu, dies bedeute nicht, dass er jede Maßnahme Trumps für richtig halte.