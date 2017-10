20. Oktober 2017, 17:08 Uhr Attentat in Afghanistan Viele Tote bei Selbstmordattentat in Kabul









Der Attentäter soll in einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt eine Bombe gezündet haben.

In einer Moschee in Kabul hat es einen Anschlag gegeben. Zunächst hieß es, ein Selbstmordattentäter habe eine Bombe gezündet. Es war von einer Explosion die Rede, andere Quellen berichteten, ein Bewaffneter habe während des Gebets in die Menge geschossen. Es soll viele Tote geben, bestätigt ein Behördensprecher.

Der Anschlag soll der Nachrichtenagentur Reuters zufolge in dem schiitischen Gotteshaus Imam Zaman im Stadtviertel Dascht-e Bartschi stattgefunden haben. Demnach hätten Sicherheitskräfte bislang "mindestens 30 Tote" aus den Trümmern geborgen. Ein Sprecher der Polizei sowie der Chef der örtlichen Kliniken sprachen von mindestens fünf Todesopfern, die Nachrichtenagentur AFP berichtet von zehn Toten.

Es ist bereits der dritte Anschlag auf eine schiitische Moschee in Kabul binnen zwei Monaten. Ende September waren bei einem Angriff auf eine schiitische Moschee sieben Menschen getötet worden, Ende August starben bei einem weiteren Anschlag mindestens 28 Menschen. Ein ähnliches Attentat gab es Anfang August auch in der westafghanischen Stadt Herat, damals kamen 29 Menschen ums Leben. Meist fanden die Anschläge während des Freitagsgebets oder eines hohen muslimischen Feiertags statt. Die vergangenen Attentate hat die Terrormiliz Islamischer Staat für sich reklamiert.

In den vergangenen Wochen hat die US-Luftwaffe angesichts des Wiedererstarkens der Islamisten vermehrt Einsätze in Afghanistan geflogen. In einem Bericht der Streitkräfte heißt es, der September sei ein "Rekordmonat" gewesen für abgefeuerte Munition in Afghanistan seit 2012, "mit 751 Geschossen gegen Taliban und (die Terrormiliz) Islamischer Staat".