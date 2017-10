15. Oktober 2017, 18:43 Uhr Prantls Blick Die Furien des Nationalismus sind wieder entfesselt

Es gärt in der EU: Die Anti-Europäer sammeln ihre Kräfte, die meisten Regierungen forcieren eine Abschottung des Kontinents - Hoffnung gibt die Zivilgesellschaft.

Die politische Wochenvorschau von Heribert Prantl

In seiner Totenrede auf den früheren österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky hat Willy Brandt 1990 gesagt: "Seine Weltsicht und sein Mut zum Unvollendeten werden uns fehlen. Seine Welt war größer als sein Land." Die zwei Sätze klingen heute wie ein Stoßgebet. Man möchte um Politiker bitten, die größer sind als ihr Land, man möchte um Politiker bitten, die Weltsicht und Weitsicht haben.

Die Engsicht regiert nämlich nicht nur die Vereinigten Staaten, sie regiert so viele Länder, die "great again" werden wollen, indem sie sich klein machen und sich einkasteln oder, wie Katalonien, von Sezession träumen. Österreich gehört zu den Einkastler-Ländern. In diesem Land wurde an diesen Sonntag der Nationalrat gewählt. Tschechien gehört auch dazu. Hier wird am kommenden Freitag und Samstag das neue Abgeordnetenhaus gewählt. Es sieht so aus, als könnte der Rechts-Außen-Politiker Andrej Babiš mit seiner Protestpartei ANO eine Mehrheit erreichen.

ANO bedeutet "Ja" und steht für Akce Nespokojených Občanů, das heißt "Aktion der unzufriedenen Bürger". Andrey Babiš selbst ist eine Mischung aus Silvio Berlusconi, dem italienischen Ex-Regierungschef, und dem US-Präsidenten Donald Trump, denn es gehört ihm ein großer Teil der nationalen Medien, er hasst die "politische Korrektheit" und ist gegen Einwanderung; im Parteiprogramm steht, dass die Sicherung der nationalen Identität die höchste Priorität habe. Babiš wird vermutlich nicht die absolute Mehrheit erreichen. Doch neben seiner ANO-Partei gibt es noch weitere sogenannte rechtspopulistische Parteien, die viel Zustimmung erfahren. Babiš steht ein breites Angebot an Koalitionspartnern zur Verfügung, die ihm helfen werden, die Demokratie zu schwächen.

Wie sagte Brandt über Kreisky: Er habe Weit- und Weltsicht gehabt. Europa braucht Weit- und Weltsicht - umso mehr in einer Zeit, in der die Chinesen zum Weltvolk des 21. Jahrhunderts aufsteigen. Am kommenden Mittwoch beginnt in Peking der Nationalkongress, der Parteitag der chinesischen KP - und stellt neue wirtschaftspolitische Weichen. Es ist schon jetzt so: Überall, wo man in der Welt so hinkommt, sind die Chinesen und ihr Renminbi schon da. Und da will Europa sich zum Taka-Tuka-Kontinent zurückentwickeln?

Europäische Einigkeit besteht vor allem im Wunsch nach Abriegelung

Ich habe Bruno Kreisky zu seinen Lebzeiten nicht kennenlernen dürfen, Willy Brandt habe ich in seinen letzten Lebensjahren bei einigen Veranstaltungen moderiert - die letzte dieser Veranstaltung handelte von Migration, handelte von Flüchtlingen; der Titel dieser Veranstaltung in der Duisburger Mercatorhalle war "Fluchtburg oder Festung Europa". Das war am 6. Mai 1991. Brandt sagte in seiner Einführungsrede, ich habe es in der Broschüre noch einmal nachgelesen, die über die Veranstaltung erschienen ist: "Mit nationalen Alleingängen sind die Probleme der Armutswanderung ebenso wenig zu bewältigen wie mit kurzatmigen EG-weiten Abschottungsmaßnahmen. Vielmehr sollten die EG-Staaten - auch um eine Aushöhlung des Asylrechts zu verhindern - eine gemeinsame Einwanderungspolitik entwerfen. Was auf der Tagesordnung steht, ist die Schaffung einer gesamteuropäischen Einheit, die nationale Engstirnigkeiten überwindet. Kontinentales oder globales Denken zur Problematik von Flucht- und Massenwanderung muss letztlich, das ist ganz sicher, durch lokales Handeln unter Beweis gestellt werden. Aufnahmebereitschaft und multikulturelles Zusammenleben wollen mühsam erlernt sein - was allerorten schmerzliche Erfahrungen einschließt."

So Brandt im Mai 1991, vor 26 Jahren; im Jahr darauf ist er gestorben. Was haben wir gelernt, was haben wir geschafft seitdem? Brandts Sätze von 1991 haben 2017 nichts von ihrer Aktualität eigebüßt. Soll man sich über Brandts visionären Blick freuen - oder soll man sich darüber grämen, wie viel Zeit die Politik verloren hat? Die von Brandt beschworene europäische Einigkeit in Flüchtlingsfragen besteht derzeit vor allem darin, dass die Abriegelung des Kontinents endlich gelingen müsse - um so angeblich Europa zu erhalten. Ich glaube, dass man das 21. Jahrhundert einmal daran messen wird, wie es mit den Flüchtlingen umgegangen ist. Man wird es daran messen, was es getan hat, um Staaten im Chaos wieder zu entchaotisieren. Man wird es daran messen, welche Anstrengungen unternommen wurden, um entheimateten Menschen wieder eine Heimat zu geben - und daran, was getan worden ist, um das Miteinander der Religionen und Kulturen zu fördern.