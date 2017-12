8. Dezember 2017, 23:36 Uhr Deutsche Bahn Neue Schnellverbindung mit Verspätung

Die Schnellstrecke München-Berlin ist ein Prestigeprojekt der Bahn. Jetzt wurde sie eröffnet- und hatte gleich mit alten Problemen zu kämpfen.

Bei der Eröffnung der neuen Schnellverbindung zwischen München und Berlin gab es eine peinliche Panne: Einer der beiden Sonderzüge blieb auf dem Rückweg nach München liegen. Das bestätigte eine Sprecherin der Bahn.

Der Zug habe insgesamt rund eine Stunde gestanden. Nach zwei außerplanmäßigen Stopps am späten Abend fuhr er zunächst weiter - sollte dann aber einen Sonderhalt in Bamberg einlegen. Inzwischen ist er wieder auf dem Weg nach München, mit etwa 70 Minuten Verspätung. Der Zug hätte fahrplanmäßig um 23:15 eintreffen sollen, an Bord sind Ehrengäste, Journalisten und Kooperationspartner der Bahn.

Als Grund für den Halt in Bamberg wurden Fahrzeugprobleme genannt, genauere Informationen gab es zunächst nicht. Am Sonntag soll der reguläre Taktverkehr auf der neuen Trasse beginnen. Ohne Verspätung sollen die ICEs dann viereinhalb statt sechs Stunden von München nach Berlin brauchen, der "Sprinter" mit wenigen Stopps nur rund vier Stunden.