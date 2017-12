13. Dezember 2017, 10:22 Uhr Machtwechsel im Freistaat Was ein Ministerpräsident Söder für München bedeutet









OB Reiter von der SPD konnte gut mit dem CSU-Mann Horst Seehofer. Jetzt kommt dessen langjähriger Erzfeind im Freistaat an die Macht. Kann das funktionieren? Es muss.

Von Heiner Effern

Von einem geplanten gemeinsamen Spaziergang ist bisher nichts bekannt, telefoniert haben sie aber schon. Und dabei auch ein längeres Treffen vereinbart. Der künftig mächtigste Mann im Land und der mächtigste Mann in der größten Stadt dieses Landes gelten zwar nicht gerade als Freunde, wollen aber professionell zusammenarbeiten. So betonen es der designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in diesen Tagen.

Ein erstes Signal dafür sendet Söder in einem lateinischen Satz: "Pacta sunt servanda", sagt er. Verträge sind einzuhalten. Übertragen heißt das: Die von Noch-Ministerpräsident Horst Seehofer gegen die Münchner CSU durchgesetzte Tramlinie durch den Englischen Garten wird Söder nicht verhindern. Und auch die Zuschusszusagen des Freistaats für den Bau des Park-Tunnels am Mittleren Ring stehen.

So mancher in der Münchner Politik wird da erleichtert aufatmen, so mancher aber auch die Faust in der Tasche ballen. Und viele werden auch nicht schlauer sein als zuvor. Doch gerade jetzt, da der Machtwechsel in der Staatsregierung feststeht, wird jedes Wort, jede Geste der Mächtigen genau verfolgt. Jeder will wissen: Was bedeutet der Wechsel von Seehofer auf Söder für die Landeshauptstadt?

Das ist zum einen die Sachebene: Das Wachstum der Stadt ist längst nicht mehr alleine mit den Mitteln einer Kommune zu bewältigen. München benötigt die Hilfe des Freistaats und auch des Bundes. Da wird es darauf ankommen, ob sich Söder und Reiter arrangieren. Im Hintergrund schwingt aber auch Emotionales mit: Das Verhältnis von Seehofer zu OB Reiter und zur Münchner CSU entwickelte zuletzt das Potenzial eines großen Beziehungsdramas.

Seehofer ließ nichts aus, um den lautstarken Söder-Fanklub in der Münchner CSU zu piesacken, wo es nur ging. Den Höhepunkt bildete eben ein Spaziergang mit Reiter durch den Englischen Garten. Mit ein paar Schritten kassierte Seehofer symbolisch die Jahrzehnte lang fest betonierte Haltung der Münchner CSU ein, keinesfalls eine Tram durch den Park zuzulassen. Nicht nur nebenbei brüskierte er damit auch seinen Rivalen Söder, der als für den Park zuständiger Minister die Position seiner Münchner Freunde teilte. Da Seehofer und Reiter auch sonst pragmatisch kooperierten und sich dabei SMS schickten, entstand die Mär von der Männerfreundschaft. Seehofers Freund ist Söders Feind, wird reflexhaft in der Politik geurteilt.

Deshalb steckt hinter Söders lateinischem Satz mehr als nur die Tram-Frage - er demonstriert Verlässlichkeit. Im Übrigen weiß man, dass Reiter und Söder bei vielen politischen Themen wie etwa Flüchtlingsfragen weit auseinander liegen. Weiter als Seehofer und Reiter. So klingen denn auch Söders erste direkte Worte zum Münchner Oberbürgermeister sehr zurückhaltend. "Ich werde versuchen, mit OB Reiter eine vernünftige Zusammenarbeit zu finden. Wir kennen uns ja bereits aus dem Aufsichtsrat des Flughafens." Der Satz hat es in sich wie der lateinische Spruch zur Tram: Wenn sich zwei Politiker kennen und gemeinsam in einem Gremium sitzen, nun aber erst versuchen, eine vernünftige Zusammenarbeit zu finden, dann stehen sie am Anfang eines Weges.