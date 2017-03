1. März 2017, 17:07 Uhr Politischer Aschermittwoch der CSU Seehofer versprüht einen Hauch von Leidenschaft









Feedback

Anzeige

In ihrer durchgestylten Halle bemüht sich die CSU um einen mitreißenden Wahlkampfauftakt. Die Bilanz ist aber eher durchwachsen.

Von Wolfgang Wittl, Passau

Das Fleisch gewordene Stimmungsbarometer der CSU steht an diesem Aschermittwoch nicht auf der Bühne, es schreit nicht ins Mikrofon und winkt nicht in die Menge, sondern es trägt ein Schild wie eine Monstranz vor sich her. Seit vielen Jahren kommt Andreas Spreng nach Passau, er hat Franz Josef Strauß erlebt, inzwischen gilt seine Liebe dem einstigen CSU-Star Karl-Theodor zu Guttenberg.

Offenbar hat der Mann aus Nassenfels bei Eichstätt aber generell etwas übrig für politisch bedrohte Existenzen, denn diesmal wirbt er ausdrücklich auch für die Bundeskanzlerin: "Angela und KT - die Spitze an der Spree", steht auf seinem Schild.

Der Aschermittwoch-Routinier Spreng hat ein gutes Gespür. Kein Thema ist in der CSU sensibler als die Frage, wie motiviert die Partei mit der Kanzlerkandidatin Angela Merkel in den Bundestagswahlkampf zieht. Vier Redner sprechen vor Horst Seehofer, kein einziger nimmt Merkels Namen in den Mund.

Das bleibt dem Chef vorbehalten, doch auch Seehofer erwähnt die Kanzlerin nur kurz: das erste Mal, dass Deutschland nach zwölf Jahren Merkel wirtschaftlich so gut dastehe wie nie. Dann noch kurz vor Schluss seiner Rede, als es darum geht, wer das Land angesichts der weltweit großen Herausforderungen zu führen vermag. "Ich kenne niemanden außer Angela Merkel", ruft Seehofer. Obwohl sich in den Applaus auch Buh- und Pfui-Rufe mischen, zeigt sich die Regie später zufrieden mit der Reaktion. Tenor: Es hätte schlimmer kommen können.

Anzeige

Merkel, die CSU und die Geschlossenheit - das dürfte also dauern. Klar erkennbar ist am Jubel hingegen, was die CSU-Basis noch weniger wünscht: weder einen Kanzler Martin Schulz, noch eine Koalition mit den Grünen. Letztere attackiert der CSU-Vorsitzende sogar für Aschermittwoch-Verhältnisse ungewöhnlich hart.

Die Grünen seien "das wahre Sicherheitsrisiko in diesem Land", schimpft Seehofer. Die Kritik der Grünen-Chefin Simone Peter am Silvester-Einsatz der Polizei in Köln bezeichnet er als "Gipfel der Schäbigkeit". Und über den SPD-Kanzlerkandidaten sagt er: Wenn der - wie beim Arbeitslosengeld - öfter mit falschen Zahlen arbeite, heiße er bald "nicht mehr Martin Schulz, sondern Martin, der Schummler".