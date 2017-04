20. April 2017, 17:59 Uhr CSU Seehofer wird wohl weitermachen









Feedback

Anzeige

Wer führt die CSU in die nächste Landtagswahl in Bayern? Horst Seehofer hatte angekündigt, sich 2018 zurückziehen zu wollen - doch schon länger zeichnet sich ab, dass er seine Meinung ändern könnte.

Nun haben die wichtigsten CSU-Granden ihn aufgefordert, wieder als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender zu kandidieren.

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer soll 2018 für die CSU erneut als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen. Dazu haben ihn seine Vorgänger bei einem Geheimtreffen in der Parteizentrale aufgefordert. Der Grund: Nur Seehofer sei in der Lage, die absolute Mehrheit der CSU in Bayern zu verteidigen. Seehofer will am Montag bekannt geben, ob er wieder als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender antreten wird. In der Partei zweifelt kaum noch jemand daran, dass er sich dafür entschieden hat.

Die geheime Sitzung der CSU-Granden fand bereits Ende Februar statt. Teilgenommen haben nach SZ-Informationen die früheren Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Edmund Stoiber, Theo Waigel, Günther Beckstein, Erwin Huber sowie der ehemalige Chef der Landtagsfraktion, Alois Glück. Sogar Stoiber, der als Fürsprecher von Seehofers internem Rivalen Markus Söder gilt, soll Seehofer zu einer weiteren Kandidatur gedrängt haben. Lediglich Beckstein habe dafür geworben, die Entscheidung erst nach der Bundestagswahl im September zu treffen.

Auch beim Parteivorsitz sprachen sich die meisten Teilnehmer für eine weitere Amtszeit Seehofers aus. Nur Erwin Huber habe für einen Übergang noch in diesem Jahr plädiert. Huber favorisiert den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Führende CSU-Politiker gehen davon aus, dass Herrmann zumindest bereit ist, die Partei auf Listenplatz eins in die Bundestagswahl zu führen. Auch diese Entscheidung soll am Montag in den Parteigremien verkündet werden.

Seehofer hatte mehrmals angekündigt, sich 2018 zurückziehen zu wollen. "Was meine Person angeht, bleibt es dabei: Ich werde bei der nächsten Landtagswahl nicht mehr kandidieren", sagte er im Januar 2015. Bei einer neuerlichen Kandidatur wäre Seehofer 69 Jahre alt. Vor Kurzem hatten sich jedoch die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner, CSU-Vize Manfred Weber und Verkehrsminister Alexander Dobrindt offen für ihn ausgesprochen.

Anzeige

Auch Söder hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er keinen Widerstand leisten werde. Allerdings sei er entschlossen, mit Ausnahme von Seehofer gegen jeden anderen Bewerber um den CSU-Vorsitz anzutreten. Auch darüber wurde bei dem Geheimtreffen offenbar gesprochen. Die Befürchtung: Eine Kampfkandidatur Söders etwa gegen Herrmann würde die Partei vor eine Zerreißprobe stellen. Auch deshalb müsse Seehofer weitermachen.

Seehofer war bis 2008 Bundeslandwirtschaftsminister und kehrte von Berlin nach München zurück, nachdem die CSU die absolute Mehrheit in Bayern verloren hatte. 2013 führte er sie als Ministerpräsident und Parteichef wieder in die Alleinregierung. Sollte er seine Karriere fortsetzen, wäre das für ihn nicht ohne Risiko. Schneidet die CSU bei der Bundestagswahl schwächer ab als erwartet, wird er die Verantwortung übernehmen müssen. Seinen Entschluss wollte Seehofer in den Osterferien nach einem Gesundheitscheck und Gesprächen mit der Familie fassen. Der SZ sagte er vor wenigen Tagen, es werde "eine dieser 51:49-Entscheidungen".