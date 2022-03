Von Patrick Illinger

In den vergangenen Wochen war es nahezu unmöglich, den grauen, gelben und grünen Quadraten zu entkommen. Sie tauchten überall auf, vor allem in sozialen Medien - und das könnte noch lange so weitergehen, nachdem die New York Times die Rechte an den grauen, gelben und grünen Quadraten für einen "niedrigen siebenstelligen Betrag" gekauft hat. Es geht um ein simples, aber unterhaltsames Ratespiel namens Wordle, bei dem ein Begriff aus fünf Buchstaben in maximal sechs Versuchen zu erraten ist.