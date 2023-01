Psychologie:Wie man weise handelt

Weisheit wird oft Personen zugeschrieben: Man denkt, jemand handelt auf eine bestimmte Weise, weil er nun mal so ist. Dabei kann es sinnvoller sein, die Situation in den Blick zu nehmen.

Von Leander Steinkopf

Seit dreißig Jahren gibt es psychologische Weisheitsforschung, und man könnte sagen: 30 Jahre und nur ein bisschen weiser. In Perspectives on Psychological Science präsentierten Mengxi Dong und ihre Kollegen jüngst eine große Meta-Analyse, also eine Übersichtsarbeit, die bisherige Studien zum Thema statistisch zusammenfasst. Die Weisheitsforschung sieht da ziemlich mau aus. Wie unterscheiden sich weise Menschen also von nicht-weisen? Die Antwort fällt kurz aus: Weise Menschen sind offener für Erfahrungen und glücklicher.