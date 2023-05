Artensterben:Der Hauptverantwortliche für das Vogelsterben ist gefunden

Von Tina Baier

Die Zahl der Vögel in Europa hat in knapp 40 Jahren um ein Viertel abgenommen. Hauptursache dafür ist die intensive Landwirtschaft. Das belegt eine Studie, in der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Bestandsentwicklung von 170 Vogelarten in 28 europäischen Ländern über einen Zeitraum von 37 Jahren analysiert haben.