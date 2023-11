Vermutlich tötete die Vogelgrippe den Vogel und die Mähnenrobbe an einem patagonischen Atlantikstrand in der Nähe von Viedma, Provinz Río Negro, Argentinien.

Von Sina Metz

Die Liste toter Tiere ist lang: Kraniche in Israel, Pelikane in Peru, Bären in Kanada, Nerze in spanischen Pelzfarmen, Hauskatzen in Polen. Tausende verendete Seelöwen spülte das Meer an die Strände von Chile, die USA erlebten ein Massensterben von Robben. Weltweit starben insgesamt mehr als 100 Millionen Wild- und Hausvögel. Schuld ist ein Virus.