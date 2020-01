Amphibienfahrzeug räumt Heiligen See in Potsdam auf

Potsdam (dpa/bb) - Der Heilige See im Potsdamer Neuen Garten wird seit Montag mit einem Amphibienfahrzeug von Seegras befreit. Etwa 10 000 bis 15 000 Quadratmeter Seegras hatten sich vom Grund des Sees gelöst und treiben derzeit auf der Oberfläche am Uferbereich, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) mitteilte. Würde es nicht entfernt, könnte den Angaben nach unter anderem der Sauerstoffgehalt des Sees sinken und damit das Ökosystem gefährdet werden.

Die Entfernung des Seegrases soll noch bis Freitag andauern. Nach Angaben der Stiftung gab es auch in den vergangenen Jahren Probleme mit Seegras auf dem Heiligen See, jedoch in geringerem Ausmaß.