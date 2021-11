"Wo fängt Triage an, wo hört sie auf?"

"Der Hinweis auf drohende Triage sensibilisiert für die Dramatik in den Kliniken": Verlegung eines Corona-Patienten aus Thüringen nach Hannover.

Ärzte warnen vor Triage, doch die Lage in den Krankenhäusern ist so angespannt, dass längst nicht nur Intensivbetten knapp sind. Über den Notstand an den Kliniken.