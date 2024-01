Es scheint, als habe die Nasa sich vorgenommen, ihre neue Überschallhoffnung X-59 zum Kultobjekt zu machen. Fans konnten vorab schon ein Papiermodell nachbasteln. In Watch Partys verteilt über die ganze Welt konnte am Freitagabend die Präsentation des Jets verfolgt werden. Und die Optik ist eindrucksvoll: Ein Video zeigt den Flieger , wie er dramatisch wie im Bondfilm aus dem Hangar rollt.

Die unglaublich lange, spitze Nase, die sich da Zentimeter um Zentimeter ins Bild schiebt, ist mit dem fehlenden Cockpit Teil des Designs, das den Überschallknall verringern soll. Das typische Geräusch, das Fensterscheiben zum Wackeln bringt, ertönt am Boden, weil das Flugzeug Luft vor sich herschiebt und dadurch Stoßwellen erzeugt. Andreas Strohmayer ist Professor für Flugzeugentwurf an der Universität Stuttgart. Er sagt: "An allen Kanten des Flugzeugs gibt es Stoßwellen: an der Spitze, an der Cockpitscheibe, am Flügelansatz, der Flügelspitze, am Flügelende, am Rumpfende." Diese Drucksprünge vermischen sich auf dem Weg zur Erdoberfläche und ergeben einen großen Knall.

Die Nasa will dieses Geräusch nun zum leisen Plopp machen. "Sie versuchen, die Geometrie so zu entzerren, dass die Stoßwellen nicht vermischt auf der Erdoberfläche ankommen und die Stöße minimiert werden." Wie gut das funktioniert, sollen Testflüge zeigen. Fertiggestellt wurde der Jet im vergangenen Juli, dann folgten Tests am Boden. Der erste Flug der X-59 ist dieses Jahr geplant. Die Testflüge sollen auch zeigen, wie trockene, feuchte, warme oder kalte Luft das Geräusch beeinflusst.

Detailansicht öffnen Eine Strömungsdynamik-Simulation zeigt, wie der Prototyp des Jets X-59 sich im Überschallflug verhalten würde. Die Farben auf dem Flugzeug zeigen Oberflächendruck durch den Luftwiderstand an, niedrige Drücke sind blau, hohe rot eingefärbt. Um das Flugzeug herum zeigen die Farben die Strömungsgeschwindigkeit der Luft, wobei hohe Geschwindigkeiten rot sind. (Foto: NASA/James C. Jensen)

In Palmdale, Kalifornien haben die Nasa und der Rüstungskonzern Lockheed Martin nun nach fast sechsjähriger Entwicklung die Maschine präsentiert. Ein verknitterter weißer Vorhang enthüllt die X-59. Äußerlich unterscheidet das Flugzeug sich nur durch den grauen Anstrich von dem Video aus dem Sommer 2023. Fast die Hälfte seiner 30 Meter Länge macht die Nase der X-59 aus. Mit aufwendig produzierten Einspielern, in denen Entwickler und Ingenieurinnen interviewt werden, hinterlegt mit epischer Orchestermusik, soll die Präsentation eine neue Ära der Luftfahrt einzuläuten.

Die X-59 soll mal ein Passagierflugzeug werden, aber im Moment ist sie noch eine Forschungsplattform, um den Überschallknall zu untersuchen. Lockheed Martin baut für 250 Millionen US-Dollar den Prototypen im Auftrag der Nasa. In ihrer weniger prominenten Rolle als Luftfahrtbehörde hat die Nasa eine Mission namens QueSST gestartet: Quiet Super Sonic Technology.

Das etwas überraschende Ziel der Mission erklärt die Nasa auf ihrer Webseite: "Quesst zielt darauf ab, den Regulierungsbehörden Daten zur Verfügung zu stellen, die zur Änderung der Vorschriften für den kommerziellen Überschallflug über Land beitragen würden." Der leise Jet X-59 soll Überschallflug wieder rechtens machen.

Sogar an Hyperschallflugzeugen wird geforscht

Im Rennen um die ersten Überschallpassagierflugzeuge in den 1960er-Jahren hatten Europa und die Sowjetunion die USA abgehängt: An Silvester 1968 flog mit der Tupolew Tu-144 das erste zivile Überschallflugzeug, die britisch-französische Concorde startete gut zwei Monate später. 1973 verbot die US-Luftfahrtbehörde FAA Überschallflüge über Land, wohl um den Erfolg der Concorde auszubremsen. "Das war damals ein kleiner Stachel, aus wirtschaftlichen Gründen. Aber der sitzt jetzt noch", sagt Andreas Strohmayer.

Detailansicht öffnen Andreas Strohmayer ist Professor am Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart. (Foto: IFB - Universität Stuttgart)

Die Nasa ist nicht allein mit ihrer neuen Begeisterung für superschnelle Flugzeuge. Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa entwickelt ebenfalls ein Überschallflugzeug, das italienische Zentrum für Luft- und Raumfahrt CIRA forscht sogar an Hyperschallflugzeugen, die Mach 5 oder schneller erreichen sollen. Ehrgeizig sind auch die Pläne des US-Start-ups Boom: Ab 2025 will es den Überschall-Jet "Overture" produzieren, der 55 Passagieren Platz bietet. American Airlines und United Airlines haben ihn schon vorbestellt. Die Firma Spike Aerospace plant ebenfalls die Konstruktion eines Überschallflugzeugs, Aerion Supersonic ging 2022 mit einem ähnlichen Vorhaben pleite.

"Überschallpassagierflug ist sicher machbar, das haben die Concorde und die Tupolew Tu-144 schon gezeigt", sagt Strohmayer. " Aber wir sind nicht mehr in den 1960er-Jahren, wo es um "schneller, höher, weiter" ging."

Die X-59 soll mit Mach 1,4 fliegen, also der 1,4-fachen Schallgeschwindigkeit. Das entspricht etwa 1730 Kilometern pro Stunde. Eine Boeing-747 fliegt mit etwa 900 Kilometern pro Stunde. Der schnellere Flug verbrauche mehr Treibstoff, sagt Andreas Strohmayer: "Zum einen, weil die Geschwindigkeit eine größere Schubleistung erfordert und zum anderen, weil Überschalljets höher fliegen als normale Passagierflüge und dafür mehr Kraftstoff brauchen." Die X-59 soll laut dem Hersteller Lockheed Martin in 16,7 Kilometern Höhe fliegen, im Vergleich zu etwa 10 Kilometern Flughöhe einer Boeing-747. Das bringt gleich das nächste Problem mit sich: "Es sind nicht nur mehr Emissionen; je höher in der Atmosphäre sie emittiert werden, desto länger ist ihre Verweildauer", sagt Strohmayer. In der Troposphäre, wo Passagierflüge fliegen, seien es höchstens Monate. Oberhalb der Tropopause, wo Überschalljets fliegen, würden es Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte.

"Ich glaube nicht, dass Überschallflug den Zeichen der Zeit entspricht", sagt Strohmayer. "Das Schnellerfliegen von ein paar wenigen Reichen würde das Klima für alle gefährden." Trotzdem glaubt er daran, dass irgendwann wieder Überschallflugzeuge Menschen über den Atlantik bringen: "Es gibt sicher Leute, die schneller fliegen wollen und etwas haben wollen, das andere nicht haben. Das Luxusgut Überschall-Business-Jet wird es wohl geben."

In Europa stehen die Zeichen eher auf "Clean Aviation", dem Versuch, Lufttransport umweltfreundlicher zu machen: Im EU-Projekt "MOREandLESS" sucht auch das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach ökologisch nachhaltigem Überschallflug. "Die größte Hoffnung tragen dabei gerade sogenannte Sustainable Aviation Fuels", sagt Andreas Strohmayer, künstliche Kraftstoffe wie E-Fuels, die CO₂-neutral erzeugt werden sollen und auch umstritten sind. Aber Batterien sind noch zu groß, um sie für Flüge zu nutzen, und Brennstoffzellen stoßen Wasserdampf aus, der in der Atmosphäre ebenfalls klimawirksam ist.